Santa Fe y su posible fichaje en ataque: no ha llegado y es criticado

Independiente Santa Fe trabaja, como puede, para buscar refuerzos que satisfagan al entrenador Martín Cardetti. Y mientras el club bogotano confirma nuevas contrataciones, el mercado de fichajes y sus rumores ubican a algunas posibilidades de contratación.



En las últimas horas, el periodista argentino César Luis Merlo informó que a Santa Fe llegará el delantero Fernando Coniglio, prestado por un año de Huracán y sin opción de compra.



🚨Fernando Coniglio es nuevo refuerzo de Independiente Santa Fe.

*️⃣Huracán lo presta por un año sin opción de compra al equipo que es dirigido por Martín Cardetti. pic.twitter.com/O0gucscUBE — César Luis Merlo (@CLMerlo) December 30, 2021

Sin embargo, aunque no ha llegado ni se ha confirmado como fichaje, desde Chile llegaron malos comentarios del atacante argentino, que llegaron a los aficionados de Santa Fe. Y claro, los antecedentes, los conceptos y las cifras, no le ayudan.



Es por eso que las redes sociales ya rechazan un fichaje que no se ha dado en el club cardenal, y muchos se preguntan: ¿qué es lo que está pidiendo Cardetti para reforzar su equipo?