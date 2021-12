'Me siento ansioso y eso que no voy a jugar': Campaz habló de la final

El exjugador del Deportes Tolima, Jaminton Campaz, actualmente en Gremio de Brasil, dialogó este miércoles con Primer Toque de Win Sports previo a la gran final de la Liga Betplay 2021-II. El sentimiento del tumaqueño por el vinotinto y oro está a flor de piel. Vivirá esa segunda final consecutiva desde la tribuna, como un hincha más, pero eso no le baja la ansiedad. ¿Qué dijo previo al duelo con Cali?

"Me siento un poco ansioso y eso que no lo voy a jugar, en este momento no hago parte del equipo, pero sí como un hincha. Sabemos que va a ser un partido muy complicado, Cali viene muy bien y va a ser un partido de ida y vuelta. El que mejor haga las cosas se llevará la estrella", mencionó Campaz, quien después de coronarse campeón con el pijao a mediados del 2021 fichó con el equipo brasileño.



A distancia siguió al Deportes Tolima y tan pronto salió a vacaciones llegó a Ibagué para estar con sus compañeros en la fase definitiva. "Cuando me quedaba tiempo siempre veía los partidos del Tolima, siempre apoyando al equipo a distancia. Aquí me crié y me siento muy orgulloso por los compañeros, el cuerpo técnico y el club".



Justamente, hablando de sus compañeros, Campaz reconoció que hay ansiedad previo a un duelo clave como este, pero la motivación está al máximo. "Los compañeros un poco ansiosos, sabemos que una final no la juega todo mundo y ellos tienen la oportunidad otra vez de jugarla. Están con la fe intacta de que van a quedar campeones y eso nadie se los va a quitar, pero las finales se ganan, hay que jugarlas y espero que sea una alegría".