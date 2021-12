Teófilo reta a Tolima: ‘Que salgan a jugar un partido de ida y vuelta’

Teófilo Gutiérrez espera ser protagonista del Deportivo Cali en el partido de vuelta de la final de la Liga BetPlay II-2021. El delantero barranquillero quiere llevar al título al equipo azucarera, y confía en ganar el marcador global, que está 1-1 por ahora.



“Contento de vivir esta fiesta en una plaza muy linda, ya me ha tocado jugar acá y hacerlo bien, linda gente acá, el sueño de nosotros de poder ser campeones, el grupo está muy concentrado, motivado y a la espera de que ruede la pelota para disfrutar esta hermosa final”, dijo ‘Teo’.



Acerca de si Cali, un poco más descansado, con tanto esfuerzo del Tolima, podría sacar ventaja, respondió que: “Creo que son finales y hay que jugarlas para ganar, vamos camino a eso ante un gran rival, tiene buenos jugadores, un lindo estadio, ya lo conocemos. Estamos enfocados en hacer el mejor partido para nosotros, en estar atentos a lo que lo puedan hacer ellos, ojalá que salgan a jugar, nos gustan los partidos de ida y vuelta, de buen juego, y eso es lo que nos ha caracterizado de ir a todas las plazas a jugar buen fútbol, con mucha jerarquía y personalidad, respetando a los rivales como tal”.



Del aprecio que se ha ganado del hincha, sobre todo de las damas, sostuvo que “el cariño de la gente y más de una dama es muy lindo para uno como jugador, lo lleva a uno a amar cada día y amar más a este deporte, hacerlo con respeto, Cali es un equipo que juega muy bien ha enamorado a mucha gente, el rival sabe eso muy bien. Me deja muy bien que la gente vea el compromiso de uno por la camiseta y por el club, disfrutar cada partido y más que todo estas finales”.



Sobre Eduard Caicedo opinó: “Lo conozco muy bien, estuve entrenando con él en los Preolímpicos y Olímpicos, un central que juega muy bien, tiene mucha personalidad, sale jugando bien, por eso está en el Tolima, porque ha hecho las cosas bien, Tolima es un gran equipo. Nosotros tenemos nuestra idea de juego, el fútbol que nos caracteriza, mostrando buen fútbol, buena jerarquía y que la gente vaya al estadio y disfrute, como siempre lo hemos hecho en todas las canchas”.



Finalmente, habló de los recuerdos que tiene de sus actuaciones en Ibagué: “Han sido grandes noches de buen fútbol, la gente se ha ido contenta a casa, eso me deja muy tranquilo. Tengo la fe de que la de mañana va a ser una linda noche para el Deportivo Cali por todo lo que hemos hecho, nos hemos preparado muy bien, hemos sido constantes en el esfuerzo y poder enamorar al hincha y a Colombia con nuestro fútbol. Veo a los muchachos muy contentos y eso me deja muy tranquilo”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @marquitosgarces