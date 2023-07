Otro que se queja de 'Bolillo' Gómez en el Junior: 'me desmotivó'

Juan Fernando Quintero fue el primer en poner el dedo en la llaga y después otros se han ido quejando, como él, de lo que significa trabajar junto a Hernán 'Bolillo' Gómez.

"Ahora volvemos a la pretemporada, veo lo que pasa con amigos míos del equipo. Sale el capitán histórico, después lo de Bacca. Empiezo a ver los entrenamientos y muchas cosas. Empiezo a sentir que yo no encajo y es la realidad. No encajo en un sistema que es incuestionable, yo no encajo", lamentó en su momento el antioqueño, quien se fue del equipo 'tiburón' con más dudas que certezas.



Pero dejó clara la incomodidad propia y la de otros en la plantilla. Y ahora, semanas después y ya con equipo, otra voz en contra se escuchó.

Se trata de Iván Scarpeta, quien resumió las razones para llegar a salir de Barranquilla y probar suerte en Santa Fe: “Con el profesor Bodhert, antes de ir a Junior, ya había tenido conversaciones. Es un señor que siempre ha tenido confianza en mí. Los proyectos de él me seducen mucho, al igual que el proyecto de Santa Fe. Teniendo en cuenta que en Junior estaban llegando más centrales, a los cuáles yo les podía pelear la titularidad, quise venir a nuevos aires y a un equipo histórico como Santa Fe”, afirmó.



Pero la decisión de fondo provino, al parecer, de una charla con Gómez: "Yo era quien iba de titular en el partido contra Aguilas. Yo tuve una conversación con el profe, fui el central que más jugó con él, el que más utilizó. No nos llevabamos mal, una relación jugador - entrenador, pero tuvimos una conversación esa semana. Yo venía entrenando con el equipo titular en los amistosos, y tuve una conversación con él a mitad de semana, hablamos de que había llegado otro central y muchas cosas, y terminé decidiendo venir a Santa Fe", dijo el jugador en charla con El Alargue de Caracol Radio.



¿Lo desmotivó esa conversación?, le preguntaron. Y él dijo: "Digamos que sí. Igual, como le venía diciendo, ya el proyecto con el profe Bodhert me venía seduciendo y de pronto la conversación no terminó de la mejor forma y, sin decir que quedamos en malos términos, yo tomé la decisión".

Scarpeta dijo que reconocía la honestidad del DT para explicarle lo que vendría y contó que le dijo que la competencia iba a ser dura y podría no jugar tanto. Otro inconforme, al final de cuentas.