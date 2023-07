Junior buscó a este goleador de la Liga BetPlay ¿Rechazo al tiburón?

Junior no tiene un buen inicio de semestre. Apenas una fecha de la Liga BetPlay y la derrota contra Águilas Doradas se suma al momento complicado que surgió a raíz de la salida de Juan Fernando Quintero, desestabilizando el entorno del cuadro barranquillero.



Y es que no solo fue eso. Desde que se conoció la salida de Sebastián Viera, todo se fue a otro rumbo y los mismos aficionados, pese a tener confianza en el Bolillo, no estuvieron de acuerdo con esa determinación. Adicionalmente, lo mostrado en el Metropolitano, va desgastando esa paciencia hacia el proceso de Hernán Darío.



Casualmente, uno de los delanteros que estaba en el radar del tiburón, fue el verdugo en esa primera jornada de la Liga. El mismo Marco Pérez lo confirmó en el programa El Alargue de Caracol Radio, acerca de ese acercamiento que tuvo.



El semestre pasado terminó como el goleador del campeonato con 13 anotaciones, despertando interés de los clubes importantes del país. Estas fueron las declaraciones de Pérez, sobre aquel ofrecimiento “Tuve ofertas de dos clubes grandes de Colombia, pero me quedé en Águilas. Tuve una oferta del Junior, pero tenía unos temas que solucionar en Medellín, unas audiencias de unos problemas cuando me fui para Arabia de unas cosas que vendí y me tocaba estar pendiente en Medellín y reunirme con el abogado, también cambiarles el colegio a los niños… eso se me estaba complicando. Tengo contrato hasta diciembre y en diciembre miraré lo mejor”.