Óscar Córdoba explotó con el técnico de América: ‘Mató a Diego Novoa’

América de Cali venció 1-0 a Deportes Tolima en la fecha 1 de la Liga BetPlay Dimayor II-2023, y el técnico Lucas González debutó con un triunfo en casa que le da confianza a su proceso.



El entrenador explicó, al final del partido, por qué contrató al arquero Víctor Soto, relegando a la suplencia a Diego Novoa. Para ello, hizo una comparación de cuando Pep Guardiola cambió de arquero en Manchester City.



“Cuando Pep Guardiola llegó a Manchester City, su primera decisión fue cambiar al portero, que era capitán, pues no le daba lo que él necesitaba jugando. Entonces, era un portero que te ayudaba mucho cuando no tenías el balón; pero cuando lo tenías, sufrías más. Y si tú quieres tener el balón para dominar a los equipos contrarios, necesitas jugar con once, no puedes jugar con diez, no puedes dar ventaja”, dijo González en rueda de prensa.



“Las características y la razón de ser de por qué lo trajimos (a Soto), quedó en evidencia con lo que describí y con la acción de gol”, añadió el técnico escarlata.



(Ver video de 8:38 a 9:19)

Fue por esas declaraciones que Óscar Córdoba chocó con las palabras del entrenador del América, pues, por alabar a su portero titular, se olvidó y sacrificó a Diego Novoa, suplente pero importante en la estructura del plantel.



“Menos mal no me tocó. Cuando me equivoqué contra Independiente (cuando jugaba en Boca Juniors), si hubiera escuchado ese comentario ya estaba totalmente descalificado para el resto de temporada. ¿Cómo recupero a un arquero que critico, si no he tenido la oportunidad de tenerlo en campo?”, se preguntó Córdoba en EQUIPO F, de ESPN Colombia.



“Me parece que hace parte de su juventud. Está bien que hable, dice cosas, se sale del cassette del entrenador normal, pero ahí ‘mató a Novoa’ cuando dijo que América jugaba con diez”, insistió Óscar Eduardo, quien ganó dos títulos con América, en 1996 y 1997.



#ESPNEquipoFColombia | Los que más saben de fútbol



Lucas González explicó la titularidad de Soto



"Mató a Novoa. Ese comentario es descalificador" @OCordobaBBVA



▶️ No te pierdas EQUIPO F por #ESPNenStarPlus -> https://t.co/aSATCYmenM pic.twitter.com/cq1HHMG2Pj — ESPN Fútbol Colombia (@ESPNFutbolCol) July 18, 2023

Córdoba explicó: “Nunca he criticado comentarios o declaraciones de jugadores o entrenadores; yo lo que siento es que, dentro del esquema de grupo, cuando tienes que manejar un equipo que, en gran porcentaje está cerrada la plantilla, me parece que descalificar a tu segundo arquero es ‘pegarse un tiro’ para próximas oportunidades. ¿Cómo lo vas a recuperar cuando lo criticaste tácitamente en una rueda de prensa?”.