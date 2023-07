Edwin Cardona explotó contra periodista de Win: le cantó la tabla

Edwin Cardona fue presentado de manera oficial en América de Cali y después de su salida de Racing, el volante decidió emprender viaje hacia Colombia para retomar a su mejor nivel futbolístico.

Luego del anuncio del club escarlata, Edwin Cardona ofreció una entrevista para el programa ‘Saque Largo’ del canal Win Sports y allí, el volante explicó sus razones por las que regresó al fútbol colombiano y en especial por llegar al cuadro dirigido por Lucas González.



Sin embargo, el volante aprovechó el espacio que le dieron para hablar de la situación que vivió en Racing y de las muchas críticas que recibió por parte de varios periodistas al conocerse su arribo al cuadro escarlata, siendo Jhon Jairo ‘JJ’ Miranda Miranda uno de los que habló en su momento del jugador y en plena entrevista, Cardona lo encaró para decirle lo mucho que afectaron sus palabras a nivel personal y familiar.



“Cuando venía, dijiste cosas que duelen. Que digas lo que dijiste, sin verme, no sabías qué pasaba detrás de mí, en Argentina pasaron muchas cosas. Tú sabes lo que dijiste y no lo quiero repetir. Lo que dijiste duele. Pero es respetable porque todos tenemos puntos de vista diferentes. No te lo digo con rabia ni con rencor, pero hay que medirse porque tenemos hijos. No te conozco, pero duele”, mencionó Edwin Cardona



💥👹 “En Racing nunca me equivoqué, nunca tuve ningún problema, si no demuestro que estoy al nivel del club ahí sí acepto lo que a veces dicen”, Edwin Cardona, jugador de América.#SaqueLargoWIN pic.twitter.com/PzHpu2ZkhP — Win Sports TV (@WinSportsTV) July 17, 2023



JJ Miranda respondió y se disculpó con Cardona:



Luego de los comentarios de Cardona, JJ Miranda mencionó que iba a revisar lo que dijo porque cree que nunca se metió con su parte familiar, pero ofreció disculpas por si hirió algún sentimiento.



"Nunca me he metido con la parte personal, jamás hablé de ti como persona. Nunca hablé de situaciones ajenas al fútbol. Voy a revisar qué dije. Si dije algo que te hizo sentir mal, que afectó tu entorno, te presentó disculpas”, finalizó JJ Miranda.