Edwin Cardona sobre su llegada a América: 'Quería volver a disfrutar'

Edwin Cardona fue presentado de manera oficial por el América de Cali. Luego de varios días de negociaciones, el volante por fin posó con la camiseta del conjunto 'Escarlata' y espera ponerse a punto para debutar lo más pronto posible. De hecho, por un tema de papeleo, el jugador no fue habilitado para jugar en la fecha 1 de la Liga BetPlay frente a Deportes Tolima, partido que terminó ganando el equipo dirigido por Lucas González.



En diálogo con Win Sports, Cardona, que venía de un tiempo sin jugar debido a decisiones técnicas de Fernando Gago en Racing, reveló los motivos que lo llevaron a tomar la decisión de regresar al fútbol de Colombia y dejó un mensaje a quiénes lo criticaron.

Salario en América de Cali: “Hubo contacto con mi representante y hablé con mi familia y creo que tomé una buena decisión. Quería volver a disfrutar de esto porque me daban por muerto y quería jugar. Hay mucha gente que dice que vengo por dinero y no, el que quiera preguntar de lo que voy a ganar si quiere se lo digo. Tenía para irme a Europa, Arabia, pero la gente no sabe porque me quedé acá. Yo sé que le vamos a dar muchas alegrías a la institución“.



Rumores sobre su salida de Racing: “Me duele un poco porque hay gente que habla sin verlo a uno y sin ver lo que hay detrás del jugador. El tema me lo guardo porque es personal y ojalá a nadie le pase lo que me pasó a mí porque no quiero que nadie se sienta como yo me sentí. Estoy muy feliz acá, por volver a la liga y lo veo como una linda oportunidad para mí y poder rodearme de las personas que le hacen mucha falta. De la gente que habló, yo les digo que solo voy a hablar en la cancha. Esta podría ser mi última entrevista porque no quiero hablar mucho“.



Sensaciones sobre llegar al América: “Agradecido con Dios por poder estar acá y con el club por el gran esfuerzo que hizo y también con el cuerpo técnico que hizo mucha fuerza. Al hincha agradecido me han recibido muy bien y en el estadio me mostraron ese calor. Ya puedo entrenar con el grupo de la mejor manera para poder estar el sábado“.



Ahora, Cardona trabajará lo que resta de esta semana y podría entrar en consideración para el cuerpo técnico de cara al siguiente partido de Liga BetPlay. América de Cali enfrentará a Unión Magdalena en condición de visitante el próximo sábado 22 de julio a partir de las 6:20 p.m. (hora de Colombia).