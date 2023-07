'Bolillo' Gómez sacó de casillas a Melissa Martínez: explotó en vivo

#ESPNEquipoFColombia | Los que más saben de fútbol



Bolillo Gómez dijo que ya no existen locales ni visitantes tras la derrota del Junior con Águilas



"Un técnico que dirige en Barranquilla NO PUEDE DECIR ESO" @MelisaMarArtuz



▶️ No te pierdas EQUIPO F por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/aee23bhqrQ