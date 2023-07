'Bolillo' Gómez pide paciencia: 'Águilas tiene más trabajo que Junior'

Junior de Barranquilla comenzó el semestre con una dura derrota en condición de local. El cuadro 'Tiburón' perdió frente a Águilas Doradas este sábado e inmediatamente comenzaron las críticas. En rueda de prensa, Herán Darío Gómez dio sus sensaciones acerca del compromiso, se refirió a la expulsión y reconoció que su rival es superior desde hace un tiempo.



“El rival que enfrentamos hoy es el cuarto torneo que está jugando bien al fútbol, casi con los mismos jugadores. Hacemos un primer tiempo que en estadísticas es parejo, pero pone más el otro equipo que nosotros, se le ve la diferencia y distancia que tiene. Águilas tiene más trabajo que el nuestro. En el segundo tiempo el peor equipo para quedar con 10 es Águilas porque tiene elaboración y posesión. Ahí se pudo haber desequilibrado más el partido (...) Águilas en este momento tiene más juego que nuestro equipo”, inició diciendo Gómez.

Águilas tiene más trabajo: "Las Águilas no llevan 15 días de trabajo. Es el mismo equipo de hace tres torneos, es suficiente la explicación. Nos lleva ventaja. Nosotros hoy debutamos 4 jugadores. Ya no existe eso de local y visitante, cualquiera le gana a cualquiera. Águilas lleva 4 torneos siendo el mejor equipo del país. El juego de ellos está conformado hace rato”.



Ingreso de Nilson Castrillón: “Fue por cansancio de Berrio. Estaba nublado, no tenía regreso, teníamos 10 hombres. Había que hacer el cambio por cansancio, por desgaste”.



¿Por qué sacó a Lencina? “El público es a veces hincha y emotivo. En la expulsión quedamos con 10 hombres y no puedo desbaratar un orden que teníamos, había que sacar a uno de los dos delanteros que teníamos. Me decido por Lencina y vienen las críticas, pero si me decido por Carlos (Bacca) hay críticas por cualquiera de los dos. La gente no va a entender los cambios. Yo le hubiera firmado con los 10 hombres el 0-0. Si saco uno de los dos delanteros iba a ser chiflado por cualquiera de los dos”.



Mal comienzo en el semestre: “Nadie se imaginaba un inicio de juego así después de tanto sacrificio. Por correr, meter y luchar, los jugadores hicieron todo por ese partido. Nadie se imaginó un inicio de torneo así después de tanto trabajo que se hizo”.



¿Algún mensaje para la hinchada? “La paciencia la vamos perdiendo todos. A veces con los comportamientos, a veces con las injusticias y maltratos. Qué le puedo decir a la hinchada si uno no gana. Nada, es ganarse los insultos. El día que ganemos nos vamos a abrazar. Hay gente que acá le ha dado gloria a Junior y ahora son chiflados y ese es el fútbol con los señalamientos. Vamos a ganar y ahí vamos a ir todos en el bus, pero no le puedo decir nada a la hinchada perdiendo”.