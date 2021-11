¿Hay fe en Junior? Valenciano se destapó: 'siempre va a ser favorito'

Iván René Valenciano se refirió en ESPN Fútbol Show al empate que sacó Junior en su visita a Nacional, en la primera jornada de los Cuadrangulares Semifinales. El 'Bombardero' aseguró que si bien el tiburón inició esta fase con un resultado que lo deja bien en la tabla, espera que empiece a 'mostrar los dientes' desde la segunda fecha cuando reciba en el 'Metro' al Deportivo Cali. Será un partido con tinte especial por la presencia de Teófilo Gutiérrez en el verdiblanco.

“Uno no sabe cuál es el Junior, si el del torneo regular o el que arranca los cuadrangulares que termina a veces peleando final", dijo Valenciano asegurando que "Junior siempre va a ser favorito" y que cuando entró de esta manera a una fase definitiva, terminó peleando el título con el América de Alexandre Guimarães. Haciendo referencia a la Liga 2019-II.



Y dijo que "entró en una muy buena posición, pero no con un fútbol regular". Lo que sí espera Valenciano es que Arturo Reyes no salga a defender frente al Cali. "Cuando no tienes el fútbol se hace una línea de cinco, como contra Nacional, para defenderse y al final sacar un resultado como fue el empate. Ahora hay que verlo con la propuesta contra el Deportivo Cali. Tiene que ir a buscar el partido porque juega de local y tiene que proponer. Junior no es Tolima que va contra Alianza y propone. Ojalá no salga con línea de cinco otra vez”.



Junior jugará este miércoles (8:05 pm) por la segunda fecha de los Cuadrangulares Semifinales frente al Cali, que llega como líder de su grupo tras vencer al Deportivo Pereira.



“Ahí va a ser un partido complicado porque al Cali se le destapa su goleador. Aparte Cali no es un equipo que vaya a defenderse, creo que va ir a Barranquilla a sacarle la pelota a Junior, a presionarlo en su propio campo y tratar de estar cerca para ver. Teo no va a jugar al 100 por ciento, va a jugar al 110 o al 120 por ciento porque todos sabemos lo que representa y lo que quiere demostrar a la afición, más allá que le griten y lo insulten”, agregó.