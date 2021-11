Casillas estalló al conocer desenlace del Balón de Oro: ¿no era Messi?

En toda una polémica se ha convertido el séptimo premio del Balón de Oro al argentino Lionel Messi. El hoy jugador del PSG se impuso en las votaciones sobre Robert Lewandowski, Jorginho, Karim Benzemá y N’Golo Kanté, y muchos aficionados al rededor del mundo no quedaron muy conformes con el reconocimiento.



El exfutbolista del Real Madrid, Iker Casillas, quien rivalizó con Messi por muchos años en uno de los clásicos más importantes de Europa, también salió al paso a la noticia futbolera del día y dejó su reflexión. Al parecer, no quedó muy contento con la premiación, aunque sí dejó claro que Messi es uno de los cinco mejores jugadores de toda la historia. ¿Si no era para Messi entonces quién debió ganarlo?

"Cada vez me cuesta más creer en esto de los premios del fútbol. Para mi, Messi, es uno de los 5 mejores jugadores de toda la historia pero hay que empezar a saber catalogar quiénes son los más destacados al cabo de una temporada. No es tan difícil puñeta. Lo hacen difícil otros", mencionó Casillas en Twitter.



La publicación de Casillas revolucionó las redes sociales y ha recibido toda clase de reacciones, unas a favor, otras en contra. Lo cierto es que Messi conquistó su séptimo trofeo cuando muchos esperaban que fueran otros los ganadores. Iker era uno de ellos.