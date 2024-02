¿Qué dice la IA sobre nuevo DT de Atlético Nacional? Hay sorpresa

Atlético Nacional sigue en su incesante búsqueda de un entrenador en propiedad, tras la inesperada renuncia de Jhon Bodmer al cargo, por culpa de amenazas a su familia, un tema que, sumado a los malos resultados, complicó su continuidad en el club que le ofreció siempre total respaldo.

Se sabe que la prioridad de los directivos es un entrenador extranjero y que entre los que se han sondeado de manera oficial está el uruguayo Pablo Repetto. Después hay toda suerte de especulaciones.



Lo cierto es que el encargo a Juan Camilo Pérez está haciendo más urgente la elección y que, con el partido de Copa Libertadores, en el que es necesario remontar el 1-0 de la ida contra Nacional de Paraguay, no hay tiempo que perder,



Las consultas son de todo tipo y por supuesto, también a la Inteligencia Artificial se le preguntó por el nombre más conveniente en una coyuntura tan difícil.



Según ChatGPT, tres nombres estarían en la consideración, uno de ellos un ex DT con pasado exitoso como Santiago Escobar. Lamentablemente para él, la directiva solo busca entrenadores extranjeros. .



En ese punto gana créditos Pablo Repetto, uno de los artífices del proyecto Independiente del Valle en Ecuador, aunque vale decir que en los últimos años no tuvo los mejores resultados. Así es como aparece Lucas Pusineri, con pasado en Deportivo Cali y en el Cúcuta Deportivo y quien podría llegar de inmediato.