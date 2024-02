Ídolo de Nacional, preocupado por DT: 'dos que conozco dijeron que no'

Atlético Nacional tiene una apremiante necesidad de encontrar entrenador, tras la renuncia de Jhon Bodmer y la preocupación que dejó la primera salida de su reemplazo temporal, Juan Camilo Pérez.

El verde sigue sin convencer y eso lo evidencian los datos: ocupa el puesto 15 de la tabla en la Liga Betplay I 2024 con 8 puntos de 24 posibles y, lo más preocupante, pierde 1-0 la llave contra Nacional de Paraguay en la fase previa de Copa Libertadores, con lo cual este miércoles debe remontar para no renunciar a su más importante asignatura de la temporada de manera prematura.



Y esa preocupación de la afición la comparten también algunos ídolos, que se han ido pronunciando recientemente sobre la crisis del equipo.



Uno de ellos es el arquero Gastón Pezzuti, quien en el programa ‘F10 Colombia’ de ESPN, manifestó todas sus dudas sobre la actualidad verdolaga y los problemas para encontrar al sucesor de Bodmer: “Lo que más me duele es que está perdiendo la jerarquía a nivel internacional, a nivel local. Jugadores que se morían por jugar en Atlético Nacional, hoy lo piensan dos veces”, afirmó.



“¿Qué técnico puede llegar de jerarquía? Te puedo asegurar que dos que conozco dijeron que no, en otro momento ya hubiesen estado trabajando”, añadió el ex DT y ahora analista en TV.



El exarquero sugirió que el problema de fondo no radica en una sola persona, sino que es algo que pasa por diferentes decisiones en la institución. Así fue su crítica:

Vale recordar que el ahora panelista ha dejado ver varias veces su incomodidad por lo que sufre su exequipo y no se ha guardado nada: “Esto no es un proyecto deportivo, es un proyecto económico. No para potenciar un equipo, es para mostrar determinada cantidad de jugadores y para tener réditos personales. No tanto de club. Eso es claro. Después, que quieran vender otra situación, de eso no me hago cargo”, dijo en septiembre del año pasado, tras la llegada de Bodmer al banquillo.