Alfredo Arias no ocultó la bronca: ‘jugamos el peor partido’

Santa Fe pasó del júbilo a la tristeza en menos de una semana. La victoria en el clásico es parte del pasado y ahora los cardenales deberán remontar la situación, nuevamente, tras la goleada recibida contra Alianza Petrolera.



Estas fueron las declaraciones del uruguayo, en la rueda de prensa tras el compromiso en Barrancabermeja.



Análisis de la derrota: jugamos el peor partido del campeonato. No hemos sido nosotros, ni en otros partidos donde hemos jugado mal y sacamos resultados. Ni siquiera en caliente se puede hacer un análisis, porque cometimos errores en todas las líneas. Cuando un equipo juega bien y otro mal, pasan estas cosas.



Cambios en la nómina titular: son más opiniones que preguntas, no vamos a cambiar nada. En mi caso, hago un cambio para mejorar el equipo. En Matías tengo gran confianza, creo que buscamos mejorar lo que venía haciendo.



Equipo con la cabeza en el clásico: no con la cabeza, pero esto no pasa pocas veces en el fútbol. Yo que he perdido más que ganado, jugando cinco partidos en 15 días, viniendo de un clásico, lo emocional cuenta.



El otro día nos vaciamos en eso, fue complejo unos pocos días después recuperarnos, concentrarnos y estar fuertes física y emocionalmente. No debe pasar, no es el primer club al que le pasa, que logra un partido como el del otro día, con lo que significó. Fue difícil y se notó en cancha. Jugamos mal, nos quedamos sin respuestas futbolísticas. Los jugadores lo intentaron y no cuidamos las espaldas. Nos fue mal.