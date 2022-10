Santa Fe tuvo una noche oscura y salió goleado por Alianza

Alianza Petrolera sorprendió a Independiente Santa Fe en la fecha 16 de la Liga BetPlay 2022-II y lo venció 4-0 en Barrancabermeja, dejándolos con bastantes dudas de cara a la clasificación.



El partido para Santa Fe comenzó con complejos defensivos que supo aprovechar Alianza Petrolera en los primeros quince minutos, donde Kevin Londoño logró definir debajo de la esquina de José Silva para anotar el primer gol al aprovechar un error defensivo de la defensa cardenal.



A partir de ahí, Santa Fe no logró recomponer el camino y vivió un mar de confusiones que lo notó Alianza Petrolera, quien aprovechó para llegar de manera consecutiva, haciendo en una de ellas figura a José Silva, quien sacó un mano a mano.



Esas llegadas a Santa Fe lo afectó anímicamente y sufrió sobre el minuto 35 otro gol que llegó con Brayan Gil, quien aprovechó un error del arquero Silva para definir con el arco a su merced tras un pique de balón que superó al cancerbero del club bogotano.



Para el segundo tiempo nada cambió para Santa Fe, que no encontró soluciones como en partidos anteriores y terminó fallando en todas las zonas de campo, donde luego llegó Alianza Petrolera con Estefano Arango para anotar el tercer gol y decretar una goleada en Barrancabermeja.



Ese gol relajó un poco más a los locales, mientras Alfredo Arias hizo cambios para mejorar la situación y pensar en una remontada, pero esta vez no hizo efecto, aunque tuvo una con Neyder Moreno al minuto 65, peor apareció José Chunga para intervenir formidable, siendo una de las opciones más claras para los santafereños.



Con el pasar de los minutos, Alianza Petrolera volvió a atacar y Luis Miguel Ángulo tuvo sobre el minuto 70 poder haber anotado la cuarta anotación, pero falló tras ser incomodado por José Aja y José Silva.



Sobre los últimos minutos Santa Fe siguió sufriendo y Alianza Petrolera hizo un cuarto gol tras aprovechar que los jugadores de Santa Fe no presionaron y desde fuera del área apareció Harrison Mojica para vencer a Silva, de floja respuesta al remate.



La goleada hubiese sido peor, pero los de Hubert Bodhert pegaron los balones en el palo y con el ole en la tribuna, Alianza vivió una fiesta a pesar de estar eliminados de la Liga BetPlay del segundo semestre. Además, fueron de lejos superiores a los de Alfredo Arias quienes sufrieron diez disparos a puerta.



Este resultado dejó en dudas el nivel de Santa Fe de cara a la clasificación en la Liga BetPlay y se quedó con 28 puntos en la tabla de posiciones, pero a pesar de estar dentro de los ocho, quedó con dos goles menos de diferencia, que al final pueden ser determinantes para luchar por un cupo. Por otro lado, Alianza Petrolera terminó con ocho partidos sin ganar en el campeonato.