Portero de Cali enfocado: ‘tenemos que terminar de la mejor manera’

En la noche del domingo, Deportivo Cali volvió al triunfo en la fecha 16 de la Liga BetPlay Dimayor II-2022, venciendo 1-0 al América de Cali en Palmaseca, en el debut del técnico Jorge Luis Pinto en el banquillo del cuadro azucarero. El guardameta Humberto Acevedo, resaltó el iniciar ganando con el nuevo cuerpo técnico.



“Comenzar este ciclo con él en un juego ganado, nada más y nada menos que en un clásico. No se hace cuanto llevábamos sin ganarlo, ahora no tengo la fecha exacta, pero es formidable como dijo el profe, es seguir trabajando. Antes no éramos los peores de la liga y ahora no somos los mejores, tenemos que seguir trabajando, mejorando, enfocándonos al máximo para terminar el semestre de la mejor manera”.



Están enfocados en lo que se viene en la tarde del miércoles: “en mi mente está seguir trabajando, porque hay que seguir, tenemos que trabajar otra vez, el martes tenemos que viajar a Rionegro y el miércoles hay otro partido. En el fútbol las victorias duran 24 horas y las derrotas también. Nos toca trabajar, seguir recibiendo la idea del profe, se vio reflejado en el campo de juego y seguiremos en esa idea”.



Destacó que volvieron a sacar el arco en cero: “creo que no solo la defensa, el primer defensor del equipo en el número 9 y cuando se saca el arco en cero, es porque todos estuvimos atentos en todos los lugares del campo y en cada momento del juego”.



Quieren terminar el año de la mejor forma: “es una satisfacción para todo el equipo, porque nos venían haciendo muchos goles y esto puede ser un repunte para subir, seguir sumando puntos, terminar el 2022 de la mejor manera y preparar el 2023 para ver al Deportivo Cali, que todos quieren ver”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali