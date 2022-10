Yerson Candelo: ‘Me quedo con la serenidad para afrontar los partidos’

Atlético Nacional empató 1-1 con Águilas Doradas y a pesar del resultado, le sirvió para mantenerse entre los ocho por una fecha más, al final del partido Yerson Candelo habló sobre el presente del equipo y lo que viene para los verdolagas.



“Tenemos una carga importante de partidos, el clásico fue muy fuerte. Pero me quedo con la serenidad para afrontar los partidos. Águilas hizo un gran trabajo y no debemos desconocer, las instalaciones del club y el entrenamiento invisible es fundamental”, remarcó Candelo.



Sobre la ocasión malograda, Yerson indicó que “si el balón entra, era una jugada espectacular. Tiré a definir y pegó en el cuerpo del arquero. No sé si la desperdicié o si el arquero estuvo bien. Lo importante es que en la próxima espero ser más preciso”.



Además, “siempre quiero aportar, el día que cumpla es cuando salga de este equipo y estaré con deber cumplido. Ojalá pueda repetir haciendo más goles”.



Pensando en el remate del campeonato, Candelo comentó que “eso de hacer cuentas se lo dejamos al cuerpo técnico. Nosotros tenemos que sumar y estar lo más alto posible. Estamos sumando una buena seguidilla de partidos sin perder y eso es muy importante”.



Sobre la sociedad con Felipe Román en defensa y ataque, Candelo opinó que “Felipe Román es un gran jugador, nos hemos entendido muy bien y esperamos que sigan las interacciones para lograr desequilibrio por esa zona derecha. Buscaremos seguir por ese camino, que estas sociedades aporten al grupo”.



Finalmente, el jugador vallecaucano señaló que “visualizamos rematar estos partidos de la mejor manera. Hay que clasificar a ese nuevo torneo que son los cuadrangulares, debemos ser muy fuertes y con jerarquía, lograr la estrella 18”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8