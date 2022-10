Del cielo al infierno: Santa Fe pecó con los peores errores defensivos

Alianza Petrolera dio la sorpresa contra todo pronóstico y goleó 4-0 a Independiente Santa Fe en la fecha 16 de la Liga BetPlay 2022-II, dejando a los cardenales sin puntos y con un mar de dudas de cara a los próximos partidos.



Se acercan las fases definitorias de los ocho clasificados a los cuadrangulares y Santa Fe de nuevo quedó con varias cosas por corregir, pues se vio un juego sin ideas, donde Alianza Petrolera los superó en todas las líneas, humillándolos con una decena de llegadas al arco.



Falla en marca: durante los primeros minutos de iniciado el juego en Barrancabermeja, Santa Fe tuvo su primer error que fue perder la referencia de los jugadores habilidosos de Alianza Petrolera y ese fue la punta pie inicial para comenzar con el infierno que vivió en el estadio Daniel Villa Zapata, pues de un saque de banda no retenido, terminó el primer gol.



Mala salida: después de ir perdiendo, los dirigidos por Alfredo Arias empezaron a pecar en zona defensiva, donde empezaron a salir mal desde su propio arco con jugadas cortas que no lograron gestionar y terminaron ahogados por la presión de Alianza Petrolera.



Errores defensivos: el juego de Santa Fe fue empeorando con el pasar de los minutos y a medida que avanzaba el juego, era peor el orden del equipo, quien se desmoronó por completo antes de terminar el primer tiempo tras verse rechazando el balón a cualquier lado y dándole la posesión a Alianza Petrolera, que no falló para aprovechar los regalos defensivos de los bogotanos.



Presión no controlada: otro de los puntos negativos de Santa Fe fue no haber logrado contener el ataque feroz de los locales, quienes aprovecharon esas debilidades para estrellar balones en el palo y recuperar el balón a su antojo.



Portería débil: José Silva, el número uno de Santa Fe fue vulnerado y resultó ser de los puntos más frágiles que tuvo el cardenal, pues tuvo un error que terminó en gol, cinco atajadas de las 10 que llegó a portería Alianza Petrolera y terminó con una puntuación de 5.8, siendo el segundo con menor calificación del partido.



Goles encajados: así como ha sumado puntos importantes en las últimas fechas como en el clásico, Santa Fe ha estado marcado por un problema que ha sido evidenciado contra Alianza Petrolera y son los goles en contra, pues su diferencia pasó a ser de menos dos, logrando encajar 23 en su portería, siendo uno de los puntos a mejorar de cara a los últimos partidos de Liga.