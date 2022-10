Alfredo Arias: trabajo y motivación extra para vencer a Millonarios

Santa Fe le dio vuelta a un partido inédito a Millonarios. Mucho se habló de la parte anímica, como una inyección de ánimo que llegó al equipo de Arias. De un 2 a 0 y pasó un 3 a 2, dentro de lo visto y en caliente, mucho se habló de la garra, sin desconocer la parte estratégica.



Alfredo Arias lo manifestó en rueda de prensa, la alegría y euforia vivida en la cancha se plasmó en sus declaraciones. Ahora, con la cabeza tranquila, el estratega cardenal habló de todo lo que se vivió en el triunfo del clásico.



Más allá de lo emocional, el mismo entrenador fue cuestionado, acerca del trabajo realizado a cada entrenamiento. No fue solo la presión o error del rival, sino el entendimiento de sus jugadores y la memorización del trabajo. Esto dijo el entrenador cardenal, en el programa de ESPN F360.



Trabajo táctico y desde lo mental: depende de los jugadores, los cambios son buenos o malos si ellos lo hacen bien. Nosotros los técnicos estamos para gestionar el grupo. Me encanta el día a día, uno trata de mejorar lo que ya tienen ellos. Si uno llega a primera división, fue mejor en su generación. Debemos recordarle eso y agregarle para que el conjunto funcione. Son los jugadores, sale y otras no sale.



La emoción y carácter en el fútbol no dejará de tener importancia, más allá de la táctica. Porque la evolución en el fútbol está. Es un juego de carácter, normalmente les digo que se pierde más de lo que se gana, a menos de que juegues eternamente en el Real Madrid. Porque el fútbol y el vestuario es una escuela para formar carácter.



Siempre somos personas, pero el jugador termina rápido la vida de jugador. Ahí empieza su vida real, para la cual no siempre se está preparado. Echará mano a ese carácter, divorcios, desapariciones familiares, trabajos, negocios o estafas. Son muchas cosas para las que necesitará echar carácter para no rendirse.



Santa Fe apela a eso. El trabajo es crear hábitos, para que no lo piensen. Ayer que Morelos, que al primer toque y su salida y llegó el otro, con Rivas que pasó por el carril para atacar la banda. Ellos no pensaron esa jugada, vino una respuesta inmediata. Una vez se aprende, se repite.

Durante el programa, a Arias se le mostró parte del trabajo que realiza en los entrenamientos, que refleja la labor en cancha y lo que ocurrió en el clásico.



Trabajo de acciones previas que terminaron en gol, movimientos en cancha: el convencimiento del jugador llega cuando entiende que el entrenador no lo traiciona, suena duro. Nos venimos equivocando en salida, pero, no les digo a la primera que salgan o no lo hagan. El otro día los felicité contra Envigado, la hinchada acosaba a que le pegara. Sánchez es de los que se muestra, así lo pierda. Hay que seguir intentándolo, como en la vida. No se puede cambiar tu pensamiento o sentir continuamente.



Ayer les dije que sacáramos largo, en el 2 a 2. No puedo seguir corriendo riesgos, las pelotas arriba Rivas ganó al marcador y luego hacemos el tercer gol, asociándonos. Barboza jugó lesionado, le filtró la pelota a Sánchez, vio la ruptura de Wilson y sacó un gran pase.



Cuando hago los primeros cambios, saco a Sánchez para que vaya a presionar, sin imaginar que iba a meter ese pase y que presionaría en el primer gol. Lo que quise hacer era sacarlo de una jugada en salida, donde le fue mal. Tengo suerte de que él presiona en una y asiste en otra. Los que hacen que el trabajo se vea bien son los jugadores.



Revancha desde lo personal, celebración en el clásico y alegría con Santa Fe: no pensé en Cali, ni si pasó eso con ese título. Me vi en las imágenes y antes tenía un mensaje de mi señora, ella me dijo: qué estás haciendo. No ha terminado el campeonato y estabas con la hinchada. Yo he salido campeón dos o tres veces y no he hecho esa celebración. Santa Fe no me ha dado un minuto de paz, me siento y debo pararme.



Mis muchachos me llenan de alegría, pero con sufrimiento previo. Fui a saludar a los jugadores, dos o tres estaban con la tribuna. Sin querer estaban saltando y llegamos. Parecía la reina del carnaval saludando, no vuelve a ocurrir.



Coyuntura con Santa Fe y reacción por el titular de ‘A Millonarios le quedó chica la Liga’: Agradezco que Santa Fe me haya dado la oportunidad. No es un trabajo, es pasión. Quería volver a Colombia por una revancha, no podía negarlo. Verán que no me quejo de nada, sabía a lo que venía. Estoy en una institución donde los resultados no eran los mejores y eso desembocaba en otras cosas.



Yo siempre pregunto cuál es el objetivo y qué tenemos. Estamos trabajando con la meta de clasificar, no lo logramos, pero vamos en camino. Me da gusto estar al frente de este plantel, no hemos jugado como yo quisiera y ellos también. Hemos quedado con 10 en varios partidos, pero las ganas que tiene el equipo, por otras situaciones, se nos va una pierna.



Yo fui expulsado, las reglas son así, frías. Alguna vez leí que en las leyes tenían letra y espíritu, pero eso no corre para el fútbol. El reglamento y lo que se ve es frío, marca el reglamento y ya, más allá de la intención, si quise dañar o no. Estoy feliz acá, tenemos que jugar mejor. Nos enfrentamos al que mejor juega.



Estaba con mis jugadores y vi un título: la liga le queda chica a Millonarios. En ese momento, estuve de acuerdo, pero dije, que buena oportunidad, la anoté. No soy crítico de periodistas, en algunas cosas estoy de acuerdo y no pasa de ahí. Aproveché cuando me preguntaron por la hinchada, me acordé de eso y dije que los mismos periodistas dijeron eso.



Sabía que el hincha lo escucharía, que lo escuchen y que los enoje un poquito. Se lo había dicho a los jugadores. Millonarios tiene un gran técnico, porque tiene un proceso que, sin ser campeón, está ahí. Las palabras están ahí pero luego se van con el codo.



Planificación para las acciones y cambios durante el clásico: no se piensa, lo que si es que hago lo mismo. Cinco minutos antes de acabar el primer tiempo, armo la pizarra y hablo con mis asistentes. Había dos cambios ya hechos, al término del primer tiempo. Veía que con o sin problemas, el gol de Millonarios llegó de un córner, hacían la misma jugada. Nos agarraron un rebote y va de segunda jugada, para el otro tanto.



Luego no hubo chances. Nosotros llegábamos sin claridad, ellos hacían la transición más rápida. Dije, necesitamos más velocidad y atacar a los dos zagueros, Millonarios no cambia la manera de jugar. Los laterales iban a salir, salió de casualidad, sino la quitamos ahí, pudo terminar 2 a 0 o más.