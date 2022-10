Zapata confesó que no solo lo busca Nacional: 'han estado hablando'

El defensor central Cristian Zapata está "muy contento" por el momento que vive con San Lorenzo en el fútbol argentino. Su contrato vencerá en diciembre de este año y aunque no tiene su futuro resulto, sí dejó claro que el fútbol colombiano es una posibilidad. Atlético Nacional y otros más lo están buscando. Ya hay conversaciones.

En charla con El VBAR de Caracol Radio, el futbolista mencionó: "todavía no lo tengo definido, ahorita estoy pensando en terminar bien lo que queda de campeonato, que son cuatro partidos. Ya después pensaré bien cuál es mi siguiente paso. Hay varios equipos en Colombia que están interesados. y por lo que me dice mi representante, han estado hablando con ellos".



Zapata destacó que ahora solo piensa en terminar bien la temporada con San Lorenzo y luego ya pensará en 2023. "Yo ahorita me estoy enfocando en terminar bien y terminar de la mejor manera con San Lorenzo. Aquí también está la opción de renovar con San Lorenzo, ya cuando termine el campeonato pensar bien en lo que debo hacer. Llegué aquí con un proyecto, cuando llegué el proyecto desapareció, me tocó muy difícil la adaptación por lo mismo. Ahorita se han visto los resultados de mi trabajo y muy contento por lo que vengo realizando”.



En los últimos días se conoció que Atlético Nacional es uno de los interesados en Zapata. El defensor, cuyo único equipo en el FPC ha sido Deportivo Cali, aseguró que sí le gustaría vestirse de verdolaga. "Nacional es un grande, un equipo histórico de Colombia, a cualquiera le gustaría estar ahí".



Finalmente, el exjugador de Udinese, Villarreal y AC Milan, contó que le sigue la pista a la liga colombiana: "yo miro mucho el fútbol colombiano", sin embargo, por ahora no quiere pensar en su siguiente paso. "Cuando termine el campeonato acá me sentaré con calma y analizaré las opciones que tengo para decidir”. Lo cierto es que por ahora su representante sí escucha propuestas, que analizará posteriormente con Zapata.