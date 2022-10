Valdés apunta a Millonarios: 'preocupa porque es más de lo mismo'

Cuando se hablaba de un menguado Millonarios, por los resultados conseguidos en sus últimas salidas, Santa Fe le propinó un golpe más fuerte con la remontada en el clásico. El equipo de Alberto Gamero ganaba por dos goles, pero tras algunos errores puntuales, el cardenal se aprovechó y cambió la historia. Un 3-2 en El Campín del que no se puede evitar hablar.



Justamente, el exfutbolista Carlos Valdés habló en ESPN Fútbol Show sobre el momento que atraviesa Millonarios. La crisis de resultados lo "preocupan" y le pidió al técnico "tocar el equipo" para no desinflarse en la fase definitiva.



"Hay dos cosas que van a marcar la diferencia con Millonarios. Si bien hay que darle mérito a lo que hace Santa Fe y a lo que ocurre en el partido, resuena la derrota de Millonarios porque dominaba el juego y lo estaba ganando bien. Millonarios es un equipo con más trabajo, con más proceso y que juega bien o bonito. Hay gente que dice que es el mejor equipo de Colombia porque juega bonito y otros pensamos que jugar bien no solamente es sumar esos conceptos futbolísticos", aseguró Valdés.



El exdefensor de la Selección Colombia mencionó que los resultados no están acompañando al equipo de Gamero y es momento de entrar en alerta. "Preocupa porque es más de lo mismo. Hay algo en el fútbol que se llama jerarquía o el gen ganador, y creo que ahora cuando se comienza a apretar la tabla, y la presión comienza a subir, los equipos ya no regalan nada y empieza uno a ver que a Millonarios los resultados no se le dan. Preocupante en este momento porque va a entrar a jugar la instancia definitiva, eso sería grave en el proceso de Gamero".



Y agregó que "tiene que ver con el estado anímico y el de relajación. Ahora se dice que hay que mantener el nivel y seguir compitiendo de la misma forma, pero los partidos se empiezan a ir porque se llegó a estar en un estado de comodidad, en el que le pasó por encima a muchos rivales. Es momento de que se toque el equipo".



Finalmente, Carlos Valdés cuestionó a Millonarios, que para las finales ya tiene una baja confirmada: Juan Pablo Vargas, quien irá con Costa Rica al Mundial. "¿Hoy es momento de abrir el paraguas y decir que van a faltar jugadores para las finales? Entonces, ¿tiramos el proceso abajo y resignamos la posibilidad de pelear?", y lo animó diciendo que "este mismo Millonarios, con algunas ausencias, ha demostrado que tiene una idea de trabajo muy clara".