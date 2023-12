Medellín tendría primeras salidas definidas: se viene revolcón

Independiente Medellín perdió contra Junior en la gran final de Liga BetPlay 2023-II en el estadio Atanasio Girardot y tras ese trago amargo, las directivas estarían ya pensando en el proyecto del próximo año.

Pese a que el poderoso no ha confirmado salidas, sí se vienen hablando de los jugadores que no continuarían para el 2024 y ya hay una lista importante de los que se rumoran no serán tenidos en cuenta para buscar otra oportunidad de lograr el título.



De momento, habría seis jugadores que no tendrían su lugar fijo, aunque ya hay uno confirmado que es Jonathan Marulanda, quien fue oficializado por el Deportivo Cali.



Sin embargo, hay otros que no están definidos y por ejemplo, el defensor Joaquín Varela regresaría a Instituto de Córdoba porque se vence el préstamo. De igual manera, Andrés Ricaurte tiene acordado su llegada a Emelec y los que aún son duda son Daniel Torres, Felipe Pardo y Yairo Moreno, quienes se unirían a este listado.



Por ahora, habrá que esperar las decisiones que tome Medellín con respecto a estos jugadores de cara al próximo 2024.