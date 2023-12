Un ídolo sería refuerzo de Junior para 2024: ‘Quiero volver al equipo’

Junior de Barranquilla no para de celebrar su título de Liga BetPlay 2023-II, pero a la vez se van preparando para lo que será la próxima temporada, en la que hinchas esperan que se haga un fichaje importante para poder defender el trofeo.





Las directivas del equipo barranquillero y el cuerpo técnico encabezado por Arturo Reyes buscarán sumar refuerzos de gran nombre y ya estaría mirando opciones, aunque no hay nada definido.



Sin embargo, el tiburón ya tendría como objetivo repatriar a un ídolo como Víctor Cantillo, quien en una entrevista con ‘Junior a un Click’, afirmó que está esperando una oferta para analizarla, pero que su deseo es volver.



"Aún no me he reunido con nadie de Junior, estoy esperando una propuesta concreta. Quiero volver al equipo y aquí estoy para echarle una mano al club, siempre estoy dispuesto", mencionó Víctor Cantillo.



🚨 Victor Cantillo sobre una posible negociación con Junior. pic.twitter.com/NQEwZ88A0Z — JUNIOR A UN CLICK (@Junior_un_Click) December 15, 2023



Por ahora, habrá que esperar si Junior aprovecha la disponibilidad de Cantillo para regresar y de hacerlo, sería uno de los fichajes más importantes para el 2024.



Cabe mencionar que Víctor Cantillo no renovó con Corinthians y se encuentra como agente libre, por lo que la posibilidad de regresar al fútbol colombiano es alta.