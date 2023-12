América iría por goleador de Águilas Doradas: crece interés

Luego de no tener el mejor rendimiento en la pasada Liga BetPlay 2023-II al quedar eliminados en los cuadrangulares finales, el equipo dirigido por Lucas González sigue barajando opciones para reforzar posiciones para el próximo año.





Tras la salida de jugadores ofensivos como Facundo Suárez y Carlos Darwin Quintero, el cuadro escarlata sigue buscando en el mercado jugadores que le puedan dar una mano en el ataque.



Ahora, salió un posible interés del América por el delantero Wilson Morelo, quien no ha arreglado su situación contractual con Águilas Doradas y estaría abierto a escuchar otras ofertas.



De acuerdo a información del Caracol Radio, Morelo tiene todas las intenciones de continuar por un año más con Águilas Doradas, pero su renovación no está definida América mostró el interés en el ex goleador de Santa Fe.



🚨NOTICIAS DE WILSON MORELO



🔴América muestra interés en el goleador porque no ha podido cerrar su contrato con Águilas por un año más



💰Bolsa de jugadores en El Vbar Caracol, de lunes a viernes de 2 a 4pm por @CaracolRadio #ElVbarCaracol pic.twitter.com/jiRoiFkNha — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) December 15, 2023



​Por ahora, habrá que esperar si en realidad se da esa posibilidad de que América contrate a Wilson Morelo, pero lo cierto es que Lucas González deberá empezar a elegir quiénes serán los refuerzos para zona de ataque tras las recientes desvinculaciones.