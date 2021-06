Terminó la visita de Bernard Caiazzo y Nina Carneiro, presidente y vicepresidente de la Global Football Alliance, una alianza estratégica formada por 15 clubes de fútbol de seis continentes, quienes buscan el crecimiento conjunto de sus integrantes a escala global.



Luego de visitar el estadio Atanasio Girardot, las oficinas del Deportivo Independiente Medellín, la Casa Club y la sede deportiva de Llanogrande, el presidente de la entidad y del club Saint Étienne de Francia se fue muy contento con el trabajo del equipo antioqueño.

“Como aficionado del fútbol, destaco la labor del fútbol colombiano, especialmente de Independiente Medellín. Hemos visitado a sus jóvenes, cuentan con una gran educación y tienen mucho talento. Hay mucho potencial y deben ser la fuerza de este club. En la parte dirigencial nos vamos muy satisfechos, son muy profesionales, cuentan con grandes ideas para que pueda crecer el club”, destacó el dirigente francés.



La Global Football Alliance lo integran: Chapecoense (Brasil), AS Saint-Étienne (Francia), Athletic Club Paradou (Argelia), AZ Alkmaar (Países Bajos), Estudiantes de La Plata (Argentina), Deportivo Toluca FC (México), FK Krasnodar (Rusia), Melbourne Victory FC (Australia), New England Revolution (EEUU), Standard Lieja (Bélgica), VFL Wolfsburg (Alemania), Wadi Degla S.C (Egipto), Kawasaki Frontale (Japón) y Villarreal (España).



“Los dueños del club tienen mucha pasión, están dedicados al máximo. Piensan todo el tiempo en el club, fue una visita inolvidable. Medellín es una ciudad hermosa, nos vamos muy contentos de la calidez de su gente. En Ligas como la colombiana, donde no hay equipos con dueños que ponen una fortuna, la única vía es el trabajo, desarrollar el tema deportivo desde la juventud y que el apoyo de los hinchas crean en este proyecto deportivo. En el DIM, tienen el corazón y la razón para hacer una gran labor”, remarcó Caiazzo.



Finalmente, el dirigente francés indicó que “el fútbol es local, pero a partir de estas alianzas, sirven que, entre equipos de diferentes países, podamos apoyarnos en ideas para ser innovadores y poder crecer. De muchos clubes que he conocido, me llevo una grata impresión de lo que es Independiente Medellín, me llevo muchas ideas para mi club (Saint Étienne)”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8