Osorio llegó a Cali y se espera la firma del contrato con América

Después de varios días de expectativa, Juan Carlos Osorio arribó a la capital vallecaucana junto a su esposa para atender compromisos familiares, pero su presencia servirá para sellar el vínculo con el América de Cali durante las dos próximas temporadas.



Como se sabe, la cónyuge del entrenador nació en esta ciudad y aparte es hincha del cuadro escarlata. Se encuentran en diligencias personales y Osorio aprovechará para dejar todo listo con Tulio Gómez, máximo accionista del club, quien el pasado sábado informó que si “no se quema el horno en la puerta del pan”, esta semana harán la presentación oficial.

Por ello, hasta el momento no ha habido ningún contacto con el nuevo timonel rojo, hasta tanto no firme el contrato, ya que prefiere esperar la rueda de prensa.



Tampoco se conoce mucho de su nuevo cuerpo técnico, solo que Pompilio Páez lo seguirá acompañando como asistente.



Sin embargo, en cuanto a los jugadores que solicitó ya está listo el extremo David Lemos, procedente del Once Caldas, que recibe un dinero y al lateral izquierdo Nicolás Giraldo; mientras que todo está muy adelantado con el volante vallecaucano Larry Angulo, quien viene de Equidad, pero sus derechos deportivos pertenecen al Medellín. Con él se hizo un trueque por el delantero Díber Cambindo, quien irá al ‘Poderoso’.



Los ‘diablos’ tampoco descartan la posibilidad de Cristian ‘Chicho’ Arango, si hay acuerdo con Benfica por la transferencia de Duván Vergara y Millonarios acepta el negocio.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces