Robert Harrys, feliz en DIM: ‘Espero seguir jugando, seguir creciendo

Deportivo Independiente Medellín continúa en su preparación de cara al partido del próximo domingo contra Águilas Doradas, por la fecha 12 en la Liga I-2021. Robert Harrys es uno de los jugadores que Hernán Darío Gómez recuperó para este partido, el cartagenero superó un esguince de tobillo y está disponible para el encuentro en Rionegro.



"Estoy recuperado, motivado para volver a jugar y esperando la oportunidad del 'profe' para competir. Hay que seguir trabajando, mejorando en lo que estamos mal y buscar regresar a los ocho. El campeonato está muy parejo y no podemos dar ventajas", destacó Harrys.



En lo personal, “me siento mejor, físicamente me ha costado, pero poco a poco he retomado mi ritmo de juego. No me imaginaba estar en Medellín, el fútbol de primera es diferente al de la B y espero seguir mejorando, trabajar fuerte y aportarle al equipo".



Sobre lo que le piden en el terreno de juego, Robert comentó que "El 'profe' (Gómez) nos enfatiza que primero hay que estar ordenado, para salir a atacar. Mi función es recuperar la pelota y atacar, seguiré jugando en esa posición por fuera, que es donde he estado en cancha con Medellín".



El jugador habló sobre el trabajo a lo largo de estos días y su concepto del conjunto del oriente antioqueño. "Toda esta semana hemos trabajado muy fuerte en la parte táctica, movimientos en cancha, sabemos lo difícil que es Águilas, tienen jugadores con buen pie, está mi paisano Marrugo que juega muy bien".



Finalmente, habló sobre sus sensaciones de estar en el conjunto poderoso y los partidos que vienen, donde deberán volver al triunfo para regresar al grupo de los ocho. "Estoy muy contento de estar con Medellín, agradecido de estar aquí, espero seguir jugando, seguir creciendo y ser mejor persona. Estamos pensando en ganar el partido, hay que confiar en el talento de los jugadores y que tenemos con qué conseguir los resultados".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8