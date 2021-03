¡Saluden al nuevo líder de la Liga 2021! Agónica victoria del Tolima

En el cierre de la jornada del viernes en Colombia, Deportes Tolima y Jaguares de Córdoba se veían las caras en el Manuel Murillo Toro. Con 20 unidades, cada uno tenía la posibilidad de ser líder de la Liga BetPlay 2021 en caso de ganar.

El duelo disputado en Ibagué comenzó con una gran jugada individual de Jáminton Campaz que terminó en un remate potente que controló Jorge Soto (5'). Inmediatamente después respondió Pablo Rojas para la visita con un remate peligroso de media distancia.



El dueño de casa siguió llegando con la firme intención de ponerse adelante en el marcador. En este sentido se buscó aprovechar el posicionamiento de Luis Miranda por derecha y los movimientos dentro del área de José Guillermo Ortíz.



La gran sorpresa llegó al minuto 19. Eduardo Sosa recibió casi en mitad de cancha, eludió a tres rivales con suma facilidad y soltó un derechazo inatajable al primer palo de William Cuesta. Golazo felino para conseguir el liderato parcial de la Liga 2021



Con el tanto visitante, Tolima inclinó por completo el campo, valiéndose claro de Campaz como su eje ofensivo. Jaguares por su parte se hizo fuerte defensivamente y buscó apelar a rápidos contragolpes tanto con Rojas por izquierda como con Wilder Guisao en zona derecha.



Un error de Soto (41’) en salida por poco genera el empate del cuadro local. Campaz mandó un centro pasado que Julián Quiñones no pudo direccionar de cabeza.



Después de insistir e insistir, los pijaos recibieron su premio. En tiempo añadido, al 45+1’, Hernández filtró por izquierda para el ‘Tico’ Ortíz que mandó un centro a ras, Miranda no alcanzó a puntear y en el segundo palo John Narváez la clavó en el ángulo.

La primera clara de la segunda parte fue para Tolima. Campaz, el de siemre, mandó un centro preciso en carrera, Miranda la peinó y Soto, con una volada espectacular, mandó el balón al tiro de esquina. Cerquita los de Hernán Torres.



El dueño de casa continúo llegando, sin mayor eficacia eso sí, y al minuto 59 se le iluminó el camino. Hernández quiso capitalizar un balón dividido dentro del área rival, pero Fabián Mosquera se tiró al suelo para evitar el remate y terminó derribando al rival.



Evidentemente se sancionó pena máxima, falta clarísima, y Sergio Mosquera no perdonó con un fortísimo remate cruzado. Ventaja y liderato parcial para los de Torres.



Cinco minutos después, Campaz por poco sentencia el partido. El tumaqueño probó suerte con un disparo desde fuera del área, la bola se desvió en un defensor y terminó estrellándose en el vertical izquierdo de Soto.



Pero la visita, eficaz como nunca, mandó a guardar la única que tuvo (69'). Israel Alba levantó un centro desde costado derecho, Pablo Bueno le ganó a todo el mundo y de cabeza decretó el empate. Emoción tras emoción en Ibagué.



A diez minutos del final, Campaz hizo valía de su poderío en la pelota quieta y soltó un centro preciso que Mosquera bajó y nadie pudo llegar al dentro del área chica para sentenciar la historia. Tolima se acercaba a punta de juego de balón detenido.



Al 87', el fuera de lugar salvó a Gustavo Adrián Ramírez de un papelón grandísimo. El delantero paraguayo quedó solo frente al aro tras un pase largo exacto, quiso cabecear al primer palo de Soto y terminó soltando un tirito que fue atajado sin problemas. El juez de línea levantó su bandera después de ello.



El vinotinto y oro lo intentó de todas las formas posibles, luchó hasta más no poder y el fútbol le dio una última alegría. Yohandry Orozco, que no jugaba hace bastante tiempo, clavó un zapatazo que dejó sin opción alguna al golero rival. Bombazo vital.

​

Con lo anterior, Tolima venció en casa 3-2 a Jaguares y se ubica líder de la Liga BetPlay 2021 con 23 unidades, las mismas del Cali pero con mejor diferencia de gol.