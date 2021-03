¿Qué tal la suerte de América y Santa Fe? Definidas llaves de cuartos

América cayó en la tercera fecha con Corinthians, vigente campeón, lo que le significó terminar segundo en su grupo. Santa Fe clasificó este viernes tras vencer a Sol de América, de Paraguay, con un sufrido gol a los 86 minutos. Las llaves quedaron definidas, ¿qué tal la suerte de las colombianas?...

Cuartos de final



Corinthians vs Santiago Morning



América vs Boca Juniors



River Plate vs Ferroviaria



Universidad de Chile vs Santa Fe





¿Cómo se jugará esta fase?



La fase de cuartos se juega a partido único con definición en penaltis, en caso de persistir el empate. América, de vencer al campeón argentino en su llave, podría volver a enfrentarse a Corinthians en la semifinal. Cabe destacar que las brasileñas marchan invictas y vienen de superar a las escarlatas, 3-0. Los partidos están programados para el domingo, día en el que América tendrá su turno, y lunes, cuando Santa Fe entrará en acción.