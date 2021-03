¡Sufrida clasificación! Santa Fe ganó sobre el final y está en cuartos

Las campeonas colombianas sufrieron hasta más no poder y certificaron su clasificación a cuartos hasta los 86 minutos, y sí, con mucho por corregir. Un tanto de la bogotana Diana Celis, gol que vale oro porque necesitaban ganar para avanzar. Y así lo hicieron, ganaron por la mínima sobre el final, y de esta manera, Santa Fe accedió como segunda del grupo C, por detrás de River Plate. Su rival en la siguiente fase será Universidad de Chile, primero del grupo D.



Santa Fe llegó con la presión de ganar en la tercera fecha, a causa de la caída frente a las millonarias en la segunda jornada. Desde el primer minuto mostraron más juego ofensivo que el rival, pero la falta de definición y de conexión (que se pudo ver en el segundo tiempo frente al Atlético SC en su debut) no apareció esta vez. Al menos, no hasta los 86 minutos, cuando Diana Celis concretó el 0-1 a pase de Viviana Acosta.



Con el cronómetro en su contra y cayendo en el juego de las paraguayas, las cardenales no pudieron sacar a flote el partido para sumar su segundo triunfo de la competencia. Se despidieron con el desazón de no haber podido mejorar lo hecho en 2017, donde no avanzaron de fase de grupos.



En el primer tiempo, Santa Fe vivió su momento más ofensivo del partido, entre el minuto 25 y el 40. El más claro se dio a los 32', con un mano a mano que ganó la arquera, posteriomente un zurdazo de Nancy Acosta, a los 34', pelota que por sorpresa se fue desviada. A los 40', Sara Córdoba tuvo un remate frontal que pasó casi rozando el palo derecho de la guardameta paraguaya. Daniela Solera también intervino en un par de ocasiones, cuando Sol de América se animó y pudo permear la defensa.



En el complemento, Santa Fe siguió insistiendo, pero nada les salía. Si no era la falta de definición, eran las rivales que llegaban con lo justo a salvar su arco. A los 52 minutos, Tatiana Ariza se preparaba para conectar un pase desde la izquierda, pero primero apareció una defensora para cortar la acción y mandarla al córner.



Transcurría el 56', cuando Gauto probó con la media distancia, pero la pelota no descendió lo suficiente para meterse por el ángulo. Minutos más tarde se dio una polémica acción, en que que Santa Fe protestó una falta en el área sobre Ariza. La árbitra no sancionó penalti y dejó jugar.



Santa Fe no bajó los brazos, no se cansó de insistir y a los 86' llegó el premio a esa insistencia. Consiguieron el gol que significó la sufrida clasificación. Pelota que levantó Viviana Acosta y que empalmó de cabeza Diana Celis. ¡Gol agónico que las instaló en los cuartos de final! La alegría fue de las colombianas, que llegaron a 6 puntos, y la decepción fue de las paraguayas que se despidieron con 4 puntos.