Millonarios, con bajas durísimas, necesita sumar: visita a Patriotas

Después de la destacada victoria como visitante frente Alianza Petrolera, Millonarios debe seguir sumando victorias y ahora se mide frente a Patriotas en el Estadio La Independencia de Tunja.

Actualmente los embajadores suman 19 unidades, una victoria por buena diferencia de gol podría catapultarlos a la cuarta casilla. Situación importantísima teniendo en cuenta el complicado cierre de torneo que tienen.

En cuanto a las principales novedades del cuadro capitalino, Alberto Gamero nuevamente tendrá la ausencia en el once titular de Mackalister Silva (capitán), Emerson Rivaldo Rodríguez y Juan Moreno.

​Si bien los dos primeros no fueron titulares en Barrancabermeja por decisión técnica, esta ve no entraron siquiera en la convocatoria por inconvenientes físicos. Moreno, por su parte, adelanta trabajos físicos.



En este orden de ideas, Juan Camilo García (volante central) y Juan Camilo Salazar (volante externo) viajaron a Tunja para completar la nómina de 18 futbolistas.



En cuanto a los lesionados, la deportóloga Catalina Chica informó en el ‘VBAR’ de Caracol Radio que Freddy Guarín va bien y será revisado la próxima semana, mientras que Ricardo Márquez aún tiene dos semanas de recuperación. Sobre Andrés Felipe Román, se espera que pueda iniciar la pretemporada del segundo semestre sin problemas.

¡Vamos todos unidos por los 3 puntos! Ⓜ️⚽️👊 Ellos son los 18 jugadores convocados por el profesor Alberto Gamero para el juego de mañana frente a Patriotas en Tunja. ¡VAMOS MILLONARIOS! pic.twitter.com/FZV7xYfJxG — Millonarios FC (@MillosFCoficial) March 12, 2021

Respecto al cuadro boyacense, el entrenador Abel Segovia habló con FUTBOLRED respecto a las novedades y lo que espera de su equipo este sábado a las 8 p.m.



“Desgraciadamente desde que empezó la temporada tenemos dos jugadores de larga duración lesionados, que son Arbeláez y Quiñones, y tenemos cuatro o cinco bajas que ahora están en la enfermería”, mencionó respecto a las lesiones que hay en la nómina.



Eso sí, aseguró que “vienen a nuestra casa y nosotros vamos a poner las cosas muy difíciles”. La idea es clara: “Ojalá sigamos siendo mejor que el equipo que fue la jornada anterior y que mis jugadores salgan sin ningún complejo, con mucho respeto pero sin ningún miedo”.



En materia estadística, Millonarios acumula dos victorias consecutivas en la Liga BetPlat 2021 (ambas como visitante). Una de ellas conseguida justamente en La Independencia contra el Boyacá Chicó (0-1).

​Frente a Patriotas más exactamente, el cuadro embajador suma cinco victorias y un empate. Rendimiento casi perfecto. Es más, en Tunja no pierde desde el 2 de julio del 2016... ¡casi cinco años invicto!



El duelo más reciente entre ambas escuadras culminó con victoria embajadora, en La Independencia, por un vibrante 3-2. Aquel día marcaron Márquez, Arango y Román, mientras que descontaron Daniel Mantilla (hoy en Equidad) y Arley Bonilla.





Alineación probable



Millonarios: Christian Vargas: Omar Bertel, Juan Pablo Vargas, Andrés Llinás, Elvis Perlaza; Stiven Vega, Kliver Moreno, Daniel Ruíz, Cristian Arango, Édgar Guerra; Fernando Uribe.

Entrenador: Alberto Gamero.

Estadio: La Independencia de Tunja.

Fecha: 13 de marzo.​

Hora: 8 p.m.

​Canal: Win Sports +