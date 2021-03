El experimento que no le funcionó al Deportivo Cali en el clásico

Deportivo Cali no solo perdió su invicto en la Liga BetPlay I-2021 sino que este fin de semana podría también compartir el liderato del certamen, si es que hay un ganador entre Tolima y Jaguares en el juego de este viernes en Ibagué.

Inicialmente el cuadro verdiblanco tenía la buena noticia de la recuperación del lateral derecho y capitán Juan Camilo Angulo, la reaparición del arquero Guillermo De Amores tras pagar fecha de sanción y había expectativa por saber si Jhon Vásquez ya estaba en buena condición, ya que estaba en la lista de convocados para el clásico 292 ante América.



Sin embargo, Angulo fue al banco, Vásquez ni siquiera estuvo en el banco y el técnico Alfredo Arias salió con un onceno en el que estaban dos jugadores que nunca habían sido titulares como el juvenil Daniel Luna y Yeison Tolosa, formación que causó sorpresa en un partido tan importante.



Fue evidente que el ensayo no le funcionó, porque desde el comienzo el cuadro escarlata se le fue encima, lo presionó en su propia zona y a los 10 minutos ya estaba adelante en el marcador con el penalti ejecutado por Adrián Ramos.



Luna intentó en algunas acciones ser el armador que no tiene el plantel desde la ida de Agustín Palavecino, pero es todavía muy inexperto y terminó absorbido por una zona medular de contención que atraviesa un buen momento, mientras que Yeison Tolosa escasamente tuvo un remate desviado y pare de contar.



Entre tanto, Kevin Velasco sigue sin tomar conciencia de la responsabilidad que le ha delegado el cuerpo técnico y termina confundido sin mayor aporte al fútbol ofensivo



Es decir, desde la misma confección de la nómina se notó la diferencia en favor del campeón colombiano, que durante el transcurso del partido contó con decisiones tácticas más acertadas y un funcionamiento colectivo superior.



También preocupa que últimamente Cali no genera una buena cantidad de opciones y aparte de eso no es profundo ni eficaz, puesto que Ángelo Rodríguez y Marco Pérez siguen muy aparatosos, sin calcular bien los remates. El equipo siempre ha intentado ir al frente, pero es inocultable que su plantel no es amplio y en las actuales condiciones ha sufrido más de la cuenta para mantenerse líder.



A cuatro días de su debut en Copa Libertadores frente a Tolima en Ibagué, sigue siendo una incógnita la presencia de Jhon Vásquez, el jugador más desequilibrante del conjunto en la actualidad, ausente de los juegos ante Once Caldas y América.



Los 23 puntos que acumula el cuadro ‘azucarero’ son una cifra que lo tienen cerca del objetivo de clasificarse entre los ocho, pero cuidado que en las últimas cinco jornadas suma 4 empates y una derrota, que ya empiezan a dejar inquietudes en su afición. La renta se ha venido mermando y ahora cuando necesita que los experimentados empujen el barco hacia la orilla.



Tolima volverá a ser su rival el domingo 21 (5:40 p.m.) en la fecha 13, pero en Palmaseca, y tendrá que llegar el triunfo de nuevo para recuperar lo bueno que se hizo en las primeras presentaciones.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces