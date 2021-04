Medellín, a mantenerse en la pelea por clasificar: recibe a Petrolera

Deportivo Independiente Medellín recibe este sábado, desde las 3:30 de la tarde a Alianza Petrolera por la fecha 18 en la Liga I-2021. El conjunto rojo de Antioquia no tiene margen de error y necesita vencer en los últimos dos encuentros, si quiere clasificar a los cuartos de final del campeonato. Al frente está el conjunto petrolero que buscará su primer triunfo en el torneo justamente contra el último rival que pudo vencer, hace 28 fechas, aunque fue en suelo santandereano.

Con la recuperación de Juan Guillermo Arboleda y el técnico Hernán Darío Gómez, el conjunto rojo de Antioquia quiere aprovechar su condición de local para imponerse y quedar a tiro de la clasificación, algo que no consiguen desde la Liga II-2018 cuando fueron finalistas. El compromiso en el plantel es total y aunque no lograron tener a su goleador Agustín Vuletich, el equipo espera tener variantes en ataque con volantes llegadores y delanteros como Leonardo Castro.



David Loaiza, uno de los volantes clave en el equipo, resaltó la importancia de este encuentro para los objetivos del conjunto antioqueño. “Hablamos mucho con el 'profe' y nos puso a analizar lo malo que hemos hecho. Debemos corregir y sabemos que el partido contra Alianza es fundamental para nuestras aspiraciones de clasificar".



Además, "Cambiamos mucho y en el momento no interpretamos el juego que nos planteó Pereira, nos desordenamos y no encontramos las ideas para fluir en el juego. Cuando nos marcan, no pudimos sobreponernos. La llegada del 'profe' nos sube, influye mucho. (‘Bolillo’ nos dio un jalón de orejas y debemos afrontar con la mayor seriedad estos últimos partidos. Sabemos que Alianza no está bien en la tabla y nosotros afrontar este partido de la mejor manera".



En cuanto al rival, el mediocampista antioqueño indicó que "es un equipo que no ha conseguido buenos resultados, pero no juega mal. Será un partido muy cerrado, donde no tienen nada que perder y nosotros nos jugamos la clasificación".



Finalmente, el ex Leones comentó con quién se siente mejor en la zona medular. "Dependiendo del partido, podemos soltarnos más o estar más juntos. Con Juan Carlos (Díaz) me siento muy bien, nos ayudamos mutuamente. Pero las decisiones son del entrenador, soñamos con clasificar y pelear el título".



Datos entre Independiente Medellín y Alianza Petrolera



Por Liga, Independiente Medellín y Alianza Petrolera se han enfrentado en 17 oportunidades, con un balance de ocho triunfos poderosos, cinco aurinegros y cuatro empates. En cuanto a goles anotados, los antioqueños convirtieron 29 y recibieron 19.



Independiente Medellín acumula seis duelos invictos frente a Alianza Petrolera como local en Primera División (cinco victorias y un empate), siendo los cinco triunfos de manera consecutiva. Alianza Petrolera no gana ante este rival como visitante en Primera División desde sus dos primeros enfrentamientos (0-1 el 18 de agosto de 2013; 1-2 el 4 de octubre de 2014).



El poderoso acumula ocho duelos consecutivos sin perder como local en Primera División (tres victorias, cinco empates). No obstante, sus últimos cuatro enfrentamientos acabaron en tablas, la racha más larga de empates como local en Primera División desde al menos 2002.



Alianza Petrolera no gana como visitante en Primera División desde el 25 de febrero de 2020 (1-3 vs Jaguares de Córdoba). Desde entonces, acumula 16 duelos sin ganar en la competición (cuatro empates, 12 derrotas), además, no ha convertido en seis de esos partidos. Alianza Petrolera es el



equipo menos goleador del torneo, lleva en conjunto la misma cantidad de goles (siete) que el máximo goleador del Independiente Medellín en la Liga I-2021 (Agustín Vuletich).



Alineación probable



Independiente Medellín: Andrés Mosquera Marmolejo; Juan Guillermo Arboleda, Víctor Moreno, Andrés Cadavid, Germán Gutiérrez; David Loaiza, Juan Carlos Díaz, Kevin Londoño, Matías Mier; Leonardo Castro, Juan Manuel Cuesta.

DT: Hernán Darío Gómez.



Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot.

Árbitro: Nolberto Ararat (Risaralda).

TV: WIN Sports y WIN Sports +





