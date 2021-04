Independiente Medellín arrancó una semana de definiciones en su nómina

Mientras el plantel del Deportivo Independiente Medellín está en vacaciones, en la parte directiva, el equipo arranca su campeonato para definir la continuidad de varios jugadores del plantel profesional. Con la confirmación de Hernán Darío Gómez para el segundo semestre del 2021, el conjunto rojo de Antioquia realizará varias reuniones, donde diseñan el plantel que buscará romper la racha de cuatro eliminaciones consecutivas y fortalecer una base que pueda competir el próximo año en la Copa Suramericana.



En diálogo con el programa ‘Gente, pasión y fútbol’, el presidente ejecutivo Daniel Ossa habló sobre algunos nombres que están en duda de su permanencia en el equipo, bien sea por rendimientos, ofertas o porque estarían pendientes de renovar el vínculo con el club poderoso.

Sobre Andrés Cadavid, jugador que termina contrato el próximo 20 de junio, el directivo explicó que “nosotros no habíamos hecho ninguna gestión hasta que nos reuniéramos con el profesor Hernán Darío (Gómez), saber qué piensa, conocer su interna y lo que pretende para el próximo campeonato. A Andrés (Cadavid) lo tenemos en cuenta, está en nuestros planes y seguramente lo llamaremos esta semana para una renovación”.



En cuanto a hombres como Javier Reina, Leonardo Castro y Edwin Mosquera, quienes no tuvieron un buen rendimiento este semestre, el señor Ossa expresó que “Javier (Reina) y Leonardo (Castro) tiene contrato hasta diciembre y Edwin (Mosquera) tiene un contrato más largo porque hace poco lo renovamos, tiene tres años más de contrato”.



Otro de los jugadores que ha tenido buen mercado con el DIM, es Agustín Vuletich. El argentino al parecer tenía una oferta del fútbol árabe, aunque según el presidente rojo, harán un esfuerzo por retenerlo. “Con Agustín (Vuletich) el tiene contrato por un año con dos opciones de compra, una en junio y otra en diciembre, la idea es que, si el jugador sigue en esa capacidad goleadora, haremos un esfuerzo para hacer uso de la opción”.



Sobre la situación del uruguayo Alexis Rolín, el dirigente explicó que “(Alexis) Rolín tuvo que viajar a Uruguay por el delicado estado de salud de su papá, vamos a hablar con él para ver si se queda o si se va, es un jugador muy profesional”.



Finalmente, habló sobre la situación del paraguayo Walter Rodríguez, quien se recuperó este semestre de una dura lesión sufrida el año pasado en Copa Libertadores. “Walter (Rodríguez) llegó con el profesor (Aldo) Bobadilla, hicimos uso de la opción de compra y tiene contrato con el club por dos años más. El profesor Hernán Darío (Gómez) no lo ha podido observar aún y esperaría tenerlo en cuenta para el próximo semestre”.



Hasta el momento, el único jugador que salió del equipo fue Juan Manuel Cuesta, quien ya se integró a Internacional de Porto Alegre. Cedido a préstamo con opción de compra.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8