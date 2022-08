David González: ‘Reconocemos el esfuerzo de los jugadores’

Un punto de los últimos nueve en disputa sumó el Deportivo Independiente Medellín en lo que va de la Liga II-2022. Este sábado frente a Junior, sufrió la segunda derrota en el campeonato y al final de este encuentro, el técnico David González dejó sus sensaciones.



“Hacer un análisis táctico con este resultado es complejo, el primer gol definitivamente marca el camino del partido. Después que se recibe un gol tempranero, es normal tratar a empatar el partido y dejamos el plan establecido. Nos costó mucho recuperarnos ese golpe, tratamos de recomponer la figura defensiva, de cambiar el esquema de presión para el segundo tiempo y vuelve a pasar lo mismo, el golpe fue duro. Reconocemos el esfuerzo de los jugadores hasta el último minuto. Hay que tratar de mejorar de aquí en adelante”, remarcó el estratega rojo.



Además, “el mensaje a la afición es que no queremos perder y menos de esa manera, todos al interior del equipo estamos dolidos y pondremos todo lo que tengamos, desde nuestra parte para sacar esta situación adelante, que vuelvan los buenos resultados y poder tener el equipo donde verdaderamente se merece”.



En cuanto a lo que viene, González dijo que “en el entrenamiento, la parte física y mental hace parte de todo. Cuando los resultados no se dan, hay que atacar los errores, tratar de mejorar y viene una oportunidad el miércoles de pasar a una semifinal de Copa Colombia, que salga de la cabeza ese malestar por estos últimos partidos y ojalá que pueda ser así”.



Finalmente, el técnico habló de lo que pudo aplicar en este partido, pero tampoco quería traicionar su idea. “La posibilidad de armar otro esquema, existió. El partido pudo darse de defendernos. Pero nuestro plan con precauciones, queríamos proponer. No salió de la manera que queremos, el gol en el primer tiempo, condicionó los planes que teníamos”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8