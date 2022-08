René Higuita denunció ser víctima de robo en la Feria de las Flores

René Higuita denunció a través de redes sociales haber sido víctima de robo en Medellín, mientras disfrutaba de un concierto en la Feria de las Flores.

El paso 13 de agosto se celebró, en el estadio Atanasio Girardot de la capital antioqueña, el ‘Super Concierto Feria de las Flores 2022’. Allí se presentaron grandes artistas como Marc Anthony, Silvestre Dangond, Blessd, Jessi Uribe, entre otros.

​Si bien todo fue un éxito por las buenas presentaciones de los artistas y la gran recepción del público, algunos detalles empañaron el evento.



A través de su cuenta de Twitter, Higuita mencionó que a pesar de haberla pasado bien durante el evento, le robaron su celular. Eso sí, no reveló si fue un asalto o sencillamente se lo sacaron.



“Una noche maravillosa en el concierto de anoche ! Grandes artistas y excelente show , pero como siempre los amigos de lo ajeno opacando la feria de Flores también como muchos me dejaron sin celular”, trinó el exfutbolista colombiano.



Tanto la Alcaldía como las autoridades pertinentes no se han pronunciado al respecto.



Vale recordar que la Feria de las Flores inició el pasado 8 de agosto y terminará este lunes festivo.