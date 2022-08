Gianfranco habló del debut goleador en América y el partido vs Equidad

En el América de Cali están enfocados en el duelo del próximo lunes contra La Equidad, visitando nuevamente el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, esperando seguir por el camino de la victoria, para entrar en los primeros puestos de la tabla.

En las últimas horas, unos de los jugadores que habló fue el atacante Gianfranco Peña, quien se entrenó en las redes contra Águilas el martes pasado y contó cómo se sintió por el momento: “la verdad muy contento, espero seguir por ese camino y darle muchas alegrías a la hinchada. Tuve muchos nervios en el primer partido, pero ya poco a poco lo fui llevando y en la cancha me solté un poco”.



Detalló cómo llegó al equipo escarlata tras su paso por Nacional y Valledupar: “al América llego por lo que hice en mi anterior club Valledupar. Me destaqué y tuve la oportunidad de hablar con don Tulio, quien ha sido promotor de venir acá. Por la temporada que hice allá si tenía la ilusión y la fe que un equipo grande me iba a llamar, incluso tuvo pensé que me llamarían del mismo Nacional, pero de América si”



Reveló que le dice Adrián Ramos en el ataque y en que posición se siente mejor: “en la cancha Ramos me habla mucho, me pide mucha intensidad, que no de un balón por perdido; que este equipo es muy grande y siempre tengo que esforzarme al máximo. Me siento más cómodo jugando como centro delantero y me gustan todas las facetas del juego como pivotear y hacer goles”.



Declaró que es hincha del América: “desde niño siempre soñé jugar en un equipo grande y en América, porque soy hincha. La verdad si lo soy, en Nacional incluso los profes y los compañeros me decían, y cuando jugaba América y Nacional, siempre era América”.



Referenció el próximo encuentro contra La Equidad: “la verdad estoy bien, solo fue una jugada que me alcancé a doblar el tobillo, pero ya estoy con el equipo entrenado



y estoy disponible contra Equidad. América en Bogotá siempre es local, esperamos hacer una buena presentación y traer los tres puntos”.



Por último desmintió el rumor que circula por redes sociales, sobre que vendía cholados: “eso es un cuento. Es un amigo que tiene un puesto de cholados y cuando voy al pueblo, siempre voy donde él y ahí le colaboro en lo que él me dice y ya. Pero que venda cholados no. En mi pueblo siempre me dediqué al fútbol desde niño en Quinamayó en el Valle”.





Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15