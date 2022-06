Medellín sacó a la venta los abonos para el segundo semestre

Luego de la participación en Liga, Copa Colombia y Copa Sudamericana, Deportivo Independiente Medellín piensa en lo que será el segundo semestre donde buscará pelear la Liga y la Copa Colombia. Este jueves 26 de junio, el poderoso lanzó el plan de abonos para el segundo semestre del 2022.



Medellín pondrá a la venta un máximo de 18 mil abonos disponibles en general, cada abonado podrá recargar el mismo número de abonos a su nombre o comprar un máximo de 4 abonos en total. Una vez alcanzada la meta o finalizada la última etapa, se cierra la venta de abonos para el semestre en curso.

Una de las novedades se dará en la tribuna sur, el club busca promover el regreso de las familias al estadio y para esto, se lanzó la tribuna familiar, en parte baja de la tribuna sur. Para cumplir con las condiciones para hacer uso de este sector son:



Ingresan juntos un adulto y un niño entre 5 y 13 años cumplidos. La edad mínima podrá ser modificada de acuerdo con las definiciones de la mesa de fútbol según el tipo de partido. Serán 2.000 unidades disponibles.



El ingreso a la tribuna será por las puertas inmediatamente anteriores a oriental y occidental para controlar el acceso de un menor con un adulto. La venta de la tribuna familiar para abonados del primer semestre de 2022 iniciará en la etapa 2 de cambio de silla (2 al 4 de julio). Los abonados del primer semestre de 2022 de la tribuna sur baja serán reubicados en sur alta.



Las etapas de venta son las siguientes, cabe destacar que los beneficios de precio y reserva de silla para abonados del primer semestre del 2022, estarán disponibles únicamente dentro de las siguientes fechas y condiciones:



Etapa 1 – Recarga abonados: 23 de junio al 1 de julio de 2022 a través del sitio web somospoderosos.com.



Etapa 2 – Cambio de silla: 2 al 4 de julio 2022 a través de la app DIM Plus.



Etapa 3 – Abonados nuevos: 5 al 12 de julio de 2022 a través de la app DIM Plus



Boleta suelta primera fecha: Disponible el día del partido a través de la app DIM Plus.



Los beneficios de los abonados para el segundo semestre de 2022, son los siguientes:



Ingreso a los partidos disputados como local en el estadio Atanasio Girardot de Medellín en la fase todos contra todos de la Liga II-2022-I.



10% de descuento en Tienda DIM*



10% de descuento en matrícula en la Academia de Fútbol DIM.



Etapa de venta exclusiva con reserva de silla en instancias finales.



Beneficios exclusivos en comercios asociados.



Derecho de preferencia y reserva de silla para renovación del abono del primer semestre de 2023.



Válido a partir del 18 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2022. Aplican condiciones y restricciones. Descuentos no acumulables con otras promociones y/o descuentos vigentes. No aplica camiseta de competencia adidas.



Estos son los precios para los abonados del primer semestre de 2022: Norte y Sur: $79.900, Sur familiar: $99.900, Oriental alta lateral: $109.900, Oriental alta central: $149.900, Occidental baja lateral: $199.900, Occidental baja central: $229.900, Occidental alta lateral: $259.900, Occidental baja central: $289.900, VIP: $429.900, VVIP: $999.900.



Estos son los precios para los nuevos abonados: Norte y Sur: $99.900, Sur familiar: $109.900, Oriental alta lateral: $137.900, Oriental alta central: $187.900, Occidental baja lateral: $249.900, Occidental baja central: $287.900, Occidental alta lateral: $324.900, Occidental baja central: $362.900, VIP: $537.900, VVIP: $1.249.900.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8