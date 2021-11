Comesaña resaltó lo que debe mejorar Medellín pensando en el clásico

Deportivo Independiente Medellín venció 0-1 a Patriotas y sigue con la ilusión de conseguir la clasificación a los cuadrangulares y cortar la racha de cuatro eliminaciones consecutivas. En conferencia de prensa al final del partido en Tunja, el técnico Julio Comesaña habló sobre el trámite del juego y lo que deberán mejorar de cara a los próximos juegos en la fase de todos contra todos; el clásico contra Nacional y visitando al Deportivo Pasto.

“Éramos dos equipos con necesidades diferentes, ellos con el tema del descenso y nosotros buscando la clasificación que generan angustias. Hicimos un buen juego, pero muy previsible. Circulando la pelota, anchando la cancha y después para atrás. El ahogo inicial puede costar, pero dejamos de ubicar jugadores como Vladimir (Hernández). Ellos no hicieron mucho, pero atacaron más. En el segundo tiempo nos pusimos serios, salimos con otra disposición, ubicamos mejor a Vladimir y con el ingreso de Juan Carlos Díaz fue muy bueno filtrando balones para él”, indicó.



Sobre el nivel de juego de Vladimir Hernández, Yulián Gómez y Luis Erney Vásquez, Comesaña señaló que “Vladimir Hernández es un jugador genial, que está volviendo al nivel que lo conocí en el Junior. es desequilibrante y generoso, lucha, interpreta bien el juego y con él, generamos varias situaciones además del gol. Ellos metieron jugadores altos para ganar por arriba, nosotros nos replegamos, con línea de cinco que poco hemos trabajado. Ahí también apareció la figura de Luis (Erney Vásquez) que me alegra mucho, trabajé con él en Junior. Nos alegra que él y (Yulián) Gómez supieron esperar, esforzarse y aprovechar las oportunidades, en este partido lo hicieron muy bien acompañados de un triunfo que nos hace ver mejor”.



Además, “siempre hay cosas por mejorar, este partido era complicado por las condiciones de la cancha y el rival al frente. Tenemos mucho por trabajar, sigue el clásico donde somos locales y nuestra gente quiere una alegría de nuestra parte”.



El técnico resaltó las complicaciones que ha tenido su equipo a la hora de encarar los partidos por el tema de lesiones, suspensiones o convocatorias. “Estamos llegando a los partidos con muchas dificultades, para este partido teníamos solo 19 jugadores y no hay más. Tenemos jugadores que eran titulares cuando yo llegué y ahora están por fuera, no es fácil la cosa”.



Finalmente, Comesaña aclaró que no porque se destaquen los jóvenes, va a cambiar su concepto que sean inicialistas y tengan la presión de brillar en este momento complejo que vive el equipo. “Con que hagan un gol, no es razón para poner un jugador. Los chicos jóvenes no debo utilizarlos para comenzar los partidos, más en un equipo que mejora, pero no está estable en su fútbol. Son mis decisiones, (Yulián) Gómez puede jugar como extremo, pero es lateral. Hay que enseñarle cositas, pero quiere aprender”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8