Arturo Reyes, criticado en Junior: expuso a un juvenil contra Santa Fe

Arturo Reyes hace una buena campaña con Junior en la Liga BetPlay II-2021, sin embargo, a los aficionados en Barranquilla no les gusta que sea el director técnico del tiburón. Y este domingo, contra Santa Fe en El Campín, tuvo un gesto con uno de sus jugadores que no le gustó a los hinchas.



Ferlys García, delantero de 19 años, fue titular en Junior. El tiburón se puso adelante 0-1 a los 10 minutos, con el gol del argentino Fabián Sambueza, y desde ese momento Junior no atacó más en el primer tiempo. El joven atacante García no la vio más.



A los 37 minutos, Arturo Reyes hizo el primer cambio, no espero a finalizar la primera parte para sacar a Ferlys García y darle entrada al experimentado Carmelo Valencia. El juvenil salió triste y entró en llanto cuando se sentó en el banco de suplentes.



El cambio de Arturo Reyes cayó mal entre la hinchada del Junior y entre los que estaban viendo el partido, pues no se entiende como el técnico, que venía trabajando como entrenador de la Selección Colombia Sub-20, exponga tanto a un juvenil.



Las críticas en redes sociales fueron muy fuertes contra el DT del Junior.