‘Estoy muy motivado, quiero aportar en defensa y ataque‘: Arboleda

Para Deportivo Independiente Medellín, el reto de continuar en la Copa Colombia y arrancar con triunfo en la Liga colombiana es vital y eso lo sabe Juan Guillermo Arboleda, uno de los refuerzos en el conjunto antioqueño, quien vive un momento de dicha regresando a su ciudad y jugando en el equipo del cual es hincha.



"El profe Hernán Darío (Gómez) nos ha brindado la confianza y la seriedad para el trabajo. Tenemos un gran compromiso para hacer una buena campaña con el equipo. Hubo un gran cambio de jugadores en la parte defensiva, el cuerpo técnico nos ha mostrado lo que quiere en la zaga, formar un buen bloque. Poco a poco vamos aprendiendo los movimientos. Debemos ser fuertes y salir con sorpresa sobre el rival", comentó.

Además, "desde que llegué, sentí un gran ambiente. Los hinchas me han brindado mucho cariño. Es una responsabilidad muy grande, Medellín es una gran institución que te exige mucho. Quería volver a la ciudad, para estar cerca a mi familia, jugando en el equipo que soy hincha. Espero que en el partido contra Junior podamos hacer muy bien las cosas, conseguir una victoria y comenzar a darles alegrías a los hinchas".



Sobre el Junior, Arboleda precisó que "es un partido complicado, de instancias finales. Sabemos la importancia que tiene este torneo estamos preparándonos de la mejor manera y esperamos contrarrestar las virtudes que tiene Junior, aplicando nuestra idea de juego y las ganas de sacar el equipo adelante. No debemos pensar tanto en el rival, sino imponer nuestro juego. Junior cuenta con jugadores muy importantes arriba y por eso debemos estar muy concentrados, evitar los errores, jugar en equipo, respaldándonos y demostrar que este Medellín está para grandes cosas".



El lateral comentó cómo fue su llegada al equipo y el avance de los entrenamientos. "Venía del Deportivo Pasto, el 15 de diciembre quedé libre, ellos querían renovarme, pero llegó la oferta de Medellín. No lo dudé y firmé un contrato por un año. No tenemos mucho tiempo de trabajo, por eso las sesiones debemos aprovecharlas al máximo. El grupo cuenta con muchos jugadores de experiencia y todo está en la actitud y las ganas de triunfar".



Finalmente, el jugador habló de sus condiciones y el reto que tiene vestido de rojo. "Estoy muy motivado, quiero aportar en defensa y en ataque. Buscamos que el equipo sea muy colectivo, que el que entre aporte. Tenemos el compromiso de darles muchas alegrías a la afición".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8