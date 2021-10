‘La aspiración es alta, queremos ganar el clásico‘: Andrés Mosquera 

Pensando en el encuentro del próximo sábado, por la fecha 14 de la Liga II-2021 frente a Atlético Nacional, el arquero del DIM Andrés Mosquera Marmolejo analizó lo que será este clásico antioqueño y la importancia para lograr un triunfo, si quieren estar en la pelea por un lugar entre los ocho. “El panorama de los equipos es diferente, Nacional viene muy bien, ya están clasificados entre los ocho, juegan bien, saben atacar. Nosotros estamos con la necesidad de sumar. Sabemos que nos ha faltado marcar, pero esperamos que en este partido encontremos el gol y consigamos un resultado que nos permita acercarnos a la pelea por un lugar entre los ocho. Nuestras aspiraciones son altas y queremos llevarnos el clásico”.

En cuanto al tema de definición y la importancia para jugarse el todo por el todo, Marmolejo destacó que “opciones hemos tenido, nos ha faltado claridad para definir. Cuando tenemos una o dos, debemos concretarlas, defendemos bien, pero nos hace falta estar más atentos en la definición. Nosotros tenemos la responsabilidad, cada uno desde su posición para entregarse al cien por ciento y conseguir los triunfos, porque ganamos todos. Hay una gran motivación en cada partido, hay que estar muy motivado, muy concentrado, porque son esos partidos que la gente disfruta. Debemos salir a ganar, jugaremos en nuestro estadio, aunque la taquilla sea de Nacional”.



El arquero poderoso se refirió a Jefferson Duque, goleador de Nacional, quien suma siete goles frente a los rojos. “Jefferson Duque es un delantero muy completo, sabe definir muy bien. Debo estar concentrado, no dejarle espacios, no dejarlo girar ni arrancar. Mantener una buena ubicación y estar con la disposición que no nos van a convertir. Desde mi posición debo hacer lanzamientos precisos y sacar rápido el equipo”.



En lo personal, el jugador habló sobre la clave para su buen momento deportivo y el tema contractual. Andrés Mosquera Marmolejo vence su vínculo con el DIM el próximo 31 de diciembre. “La clave de mi buen rendimiento está basado en el trabajo día a día, partido a partido. Para mí no hay otro secreto y eso es el fruto de la confianza que me ha venido depositando los diferentes cuerpos técnicos. Sobre mi contrato, hemos tenido acercamientos con los directivos, el tema se enfrió mucho y esperemos en el transcurrir de los días, qué es lo que pasa”.



Finalmente, habló sobre los juegos que vienen por Liga contra Nacional y Tolima y el énfasis en el clásico paisa. “Tenemos dos partidos muy fuertes, primero contra Nacional, un rival muy sólido y luego contra Tolima, un equipo que debemos correr y luchar para superarlo. Sabemos lo que hay en juego, lo que nos queda, los rivales que tenemos. Pero vamos partido a partido, paso a paso. Es motivante afrontar un clásico, vamos a enfrentar a un gran rival, llegamos con la motivación alta, va a estar el estadio lleno, lo más importante es que podamos marcar diferencia y conseguir la victoria”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8