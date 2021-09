Con la calculadora en mano, DIM hace cuentas para la clasificación

La derrota sufrida en Armenia contra Deportes Quindío dejó al Deportivo Independiente Medellín en la parte baja de la tabla en la Liga II-2021. El conjunto rojo de Antioquia acumula 14 puntos, le restan 27 por disputar y aunque tiene seis partidos para disputar en el Atanasio, una cancha donde llevan más de un año sin caer, la poca eficacia, siembra varias dudas y el fantasma de una nueva eliminación oscurece el panorama.



Con solo la obligación de la Liga, Medellín tendrá semanas largas de trabajo para preparar los partidos, observando los rivales de los seis juegos como local, cuatro equipos serían rivales directos: Bucaramanga, Envigado, Deportes Tolima y Deportivo Pereira. El poderoso tendrá clásico antioqueño contra Atlético Nacional, en la fecha 14 y la 19, donde posiblemente los verdolagas jueguen clasificados y para el primer derbi, buscarán poner una nómina alterna pensando en su juego por la semifinal de la Copa Colombia ante Deportivo Cali.



Tolima y Pereira, los otros dos semifinalistas de la Copa también serán rivales del rojo en el Atanasio, en el caso de los ibaguereños llegarían con un desgaste tras el juego de Copa a mitad de semana. Por parte de los matecañas, el equipo dirigido por Alexis Márquez está en la lucha por no descender y con el antecedente de ser el último equipo en vencer al DIM por la Liga en el Atanasio, podría llegar un tanto confiado.



Contra Envigado, Medellín ha sacado buenos resultados, aunque los ‘naranjas’ han amargado más de una noche. Después, en sus juegos de visitante, deberá ir dos veces a la altura contra Patriotas en Tunja y Pasto en tierras nariñenses, dos plazas en las que a Medellín no ha tenido muy buenos recuerdos en los últimos años. El tercer partido que tendrá por fuera del departamento de Antioquia es contra Alianza Petrolera en Barrancabermeja, otro gran compromiso.



Las cuentas son claras, Medellín para clasificar debe conseguir 32 puntos, como mínimo. Con los 14 que tiene, deberá sumar 18, es decir, ganar seis de los nueve partidos que le restan. Como ventaja, el poderoso tiene cuatro partidos consecutivos en el Atanasio: Bucaramanga, Envigado, Nacional (visitante por taquilla) y Deportes Tolima, la oportunidad para llegar a ese último tramo del todos contra todos con el ímpetu de lograr seis puntos en cinco partidos: Alianza Petrolera en Barrancabermeja, Deportivo Pereira en el Atanasio, Patriotas en Tunja, Nacional como dueño de la taquilla y finalmente ante Pasto en el estadio Libertad.



Si bien no es imposible, Julio Comesaña tendrá un trabajo duro durante estos días para mejorar en la profundidad, ser un equipo más confiable y que administre los resultados. Todo un combo para que el DIM pueda cortar esa mala racha de cuatro eliminaciones consecutivas.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8