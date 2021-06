Diber Cambindo está motivado por su llegada a Independiente Medellín

A Hernán Darío Gómez le llegó la cuota de gol que esperaba para reforzar el ataque del Deportivo Independiente Medellín con Diber Cambindo, el caucano de paso fugaz por América de Cali, espera que en el poderoso pueda volver a brillar como lo hizo en Deportes Quindío en donde fue un inflaredes extraordinario.



Con 25 años, Cambindo está motivado en vestirse con la camiseta del conjunto rojo de Antioquia y confía en aportar con fútbol y goles en el DIM. “Llego al equipo a aportar, a crecer juntos y que podamos volver a los ocho para pelear el título”, indicó el atacante quien habló en el programa ‘Gente, Pasión y Fútbol’ del canal ‘Telemedellín’.

“Los compañeros y el cuerpo técnico me han recibido muy bien, contento por estar en esta institución, contento por el apoyo que me han brindado y espero darlo todo por este club. En el equipo me encontré con Yimmy Gómez que es paisano mío y enfrenté a Luis Erney Vásquez cuando estaba en el Quindío”, indicó Diber.



El jugador recordó ese juego de semifinal de la Copa Colombia contra Deportes Quindío en Armenia, donde fue un ‘dolor de cabeza’ para la zaga roja, que tuvo una noche estelar de Luis Erney Vásquez. “Fue un partido muy difícil, en ese entonces Medellín fue un equipo superior al Quindío, fueron contundentes y no tuvimos la capacidad y la madurez para sobreponernos al resultado”.



Volviendo a sus sensaciones en estos primeros entrenamientos, Diber sostuvo que “me he encontrado con un grupo muy bueno, hay jugadores para aplicar el estilo de juego que más me gusta, me he sentido muy bien en los entrenamientos. Hay una competencia sana con (Agustín) Vuletich y cuando comience el torneo, ojalá pueda rendir y hacer las cosas bien”.



En cuanto a las diferencias de jugar en segunda a primera división, Cambindo explicó que “el cambio de la B a la A fue drástico, cuando llegué al América fue muy difícil, es un equipo top en Colombia, fue complejo adaptarme, venía de un ritmo diferente y encontré un grupo muy armado. En estos cuatro meses que estuve con América, me sirvió de experiencia para afrontar este nuevo desafío con Medellín”.



Sobre su diálogo con el técnico Gómez, Diber indicó que “con ‘Bolillo’ es muy poco lo que he conversado, lo que me ha manifestado es que está contento con mi llegada y espera ser una pieza clave para el grupo que está conformando”.



Además, “en los entrenamientos me sorprenden mucho los compañeros en su manera de jugar, sé que me pueden aportar mucho a mi juego y que todos podamos trabajar para ser un equipo que consiga cosas importantes”.



Finalmente, habló sobre la posibilidad de vivir un campeonato con el público en el estadio. “Tener nuestra hinchada en el estadio es algo que nos va a ayudar a ganar los partidos, no tengo muchas referencias claras, pero sé que acompañan mucho y eso motiva bastante”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8