Vuletich, con licencia para marcar goles en Independiente Medellín

Desde que comenzó su carrera profesional, el delantero de Independiente Medellín Agustín Vuletich ha venido equiparando su tiempo entre el fútbol y el derecho, su otra pasión. Como en el terreno de juego pendiente de la pelota, reparte su tiempo libre para profundizar en leyes, códigos, lecturas y espera graduarse pronto, así como ya se graduó como campeón con el poderoso.



"En cuanto a la carrera (derecho) ya estoy anotado para estudiar este año, todavía no comienza el curso, pero sigo leyendo, preparándome y lo complemento con el fútbol, que algún día pueda recibirme. Me gusta aprovechar el tiempo libre, aunque por ahora mi objetivo principal es el fútbol. Estamos enfocados en nuestro juego, tenemos poco tiempo para preparar los partidos. De local, los rivales van a querer dar un plus y nosotros estar más fuertes”, destacó Vuletich.



Entrando al tema futbolístico, Agustín indicó que "hay cosas que debemos mejorar, pero siempre tomo lo positivo. Ganamos una Copa después de pocos días de trabajo, estamos bien en la Liga y contentos por ese momento. En cuanto a más goles marque, más cerca del objetivo de ser goleador. Pero lo principal es ayudarle al equipo. Van recién seis partidos y es importante conseguir los objetivos principales".



Sobre el gol contra Tolima en la final de la Copa, el ex Cúcuta Deportivo resaltó que “yo toqué la pelota, por eso salí a celebrar. ‘Mati’ (Mier) también salió a gritarlo y al final nos sirvió para irnos por delante en el marcador”.



Además, "me encanta meter goles, cuando ganamos salgo feliz y cuando ganamos y marco, me voy más feliz. Cada uno en su posición tiene un trabajo en específico, conocemos las virtudes de los compañeros y buscamos en los partidos fortalecernos, que en cada partido podamos mejorar".



Con Matías Mier, Agustín no solo se entiende dentro de la cancha, sino que, en su vida personal, está construyendo una linda amistad. "Somos de culturas parecidas, nos estamos entendiendo y a medida que avanza el tiempo compartimos mucho dentro y fuera de la cancha", indicó. De sus demás compañeros en ataque, Vuletich comentó que “nos estamos conociendo y desde que estén en un alto nivel, es más fácil complementarnos. Hay movimientos que estamos sincronizando y es algo muy bueno".



Finalmente, habló sobre el nivel de su equipo y la visión del técnico Hernán Darío Gómez. "Estamos enfocados en nuestro juego, tenemos poco tiempo para preparar los partidos. De local, los rivales van a querer dar un plus y nosotros estar más fuertes. El 'profe' (Hernán Darío Gómez) es una persona que prioriza el orden, está enfocado en los jugadores, sus características y lo que puedan aportar para plasmar su idea. Nos gustaría ganar con más comodidad, hay muchas cosas por pulir y poco a poco vamos mejorando".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8