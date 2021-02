Técnico Arias: ¿Cuáles son los intereses que rondan al Deportivo Cali?

Deportivo Cali es líder de la Liga BetPlay I-2021 con 16 puntos, invicto, con 6 tantos a favor y con apenas 1 gol en contra. Sin embargo, la salida de Agustín Palavecino a River Plate ha originado declaraciones en contravía de parte de su presidente, Marco Caicedo, y del técnico Alfredo Arias.



Una vez se consumó la partida del argentino, Arias había hecho la solicitud de un refuerzo para esa posición, pero Caicedo señaló que no era viable, soportado en la parte económica del club, incluso, en una entrevista radial dada al ‘Súper Combo del Deporte en Cali’ antes del partido frente a Águilas Doradas dijo: ‘Zapatero a tus zapatos’, dejando claro que él no se inmiscuye en la parte técnica para que Arias no lo haga en la administrativa.

Pues bien, este martes, en el previo del viaje a Barranquilla para enfrentar el miércoles a Junior, al ser consultado por el volante Franco Nicolás Torres, jugador que él no trajo, que todavía no debuta y aparte tuvo una lesión, el timonel charrúa soltó una frase que dejó muchas inquietudes sobre lo que estaría pasando al interior del plantel:



En cuanto a la posibilidad de que debute Franco Torres, el uruguayo explicó que “no puedo contemplar intereses de otros, y como siempre soy sincero, noto intereses ajenos al bien común del equipo, un equipo que viene ganando, que están los jugadores rindiendo, noto una inquietud sobre el tema Franco Torres que no le hace bien a él, pobrecito, un chico que viene de otro país, joven, a mostrar todo, a esforzarse, y esa presión de cuándo va a jugar”.



De igual forma, dio los argumentos de por qué no lo ha utilizado: “Él vino como cuarto extranjero por una decisión institucional, y está entrenando muy bien, pero ha tenido la mala suerte de que entrenó una semana, una semana y media y se lesionó, cuando venía a ponerse un poquito en forma, porque él no vino en la forma en que estaba el resto del plantel, y por eso se lesión, se lesionó muscularmente, solo, en un esfuerzo se lesionó. Estuvo 10 días fuera y volvió esta semana pasada, hicimos un día fútbol, los demás trabajos que hacemos siempre, ayer lunes se presentó otra vez en sanidad con molestias en sus posteriores, porque su estructura, lo que traía, no le ha alcanzado para estar a nivel de los compañeros, entonces sigo observando a Franco, les cuento a todos que quiero ganar, quiero ganar, y claro, me puedo equivocar por burro, pero trato de poner a los que veo mejor, siempre pongo a los mejores, a los que entrenan mejor, a los que juegan mejor, los que en la semana hacen más goles, defienden mejor. El más interesado en poner a Franco Torres si está mejor que el resto soy yo, y lo mismo con Colorado, que vuelve con la ventaja de que ya estuvo, que ha entrenado todos los días y no se ha lesionado, pero le toca esperar porque en la posición lo están haciendo muy bien, la rotación esa famosa no la hago pensada muchas veces, la hago por obligación cuando el equipo tiene partidos muy seguidos y viajes, trato de refrescar a los que están más cansados, pero siempre poniendo a los que están mejor”.



Sobre la petición que había hecho de un refuerzo, que le fue negado, sostuvo que “no soy financista, nos soy el presidente, no soy directivos, ellos tienen una misión que cumplir que es muy difícil, más en este tiempo, seguramente de vacas flacas, yo soy entrenador, todo lo que pregunten sobre entrenar a mi equipo lo contestaré, las otras cosas ya las contesté, me reuní ayer con el presidente y me dijo que era imposible, que el club quería realmente traer un refuerzo, pero que en este momento le era imposible. La explicación tiene que venir de otra parte, de quienes realmente manejan el club, mi labor es entrenar, hacer los diagnósticos de que puede y no necesitar el equipo, y cuando tengo los que tengo para mí son los mejores, lo dije el año pasado, lo dije a principio de año, siempre donde he dirigido mis jugadores son los mejores”.



El conjunto ‘azucarero’ se desplaza este martes a Barranquilla con las convocatorias del zaguero uruguayo Hernán Menosse, ya recuperado de una lesión, Andrés Colorado y Yeison Tolosa.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces