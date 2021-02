En Deportivo Cali también tienen una promesa si son campeones este año

En medio de una charla con JJ Miranda a través de Instagram Live, Hernán Menosse, defensor uruguayo del Deportivo Cali, hizo una que otra confesión. Entre ellas dijo que tiene promesa junto a uno de sus compañeros, el más cercano, en caso de conseguir el título este año. Esto recuerda la promesa que pagó Juan Cruz Real tras conquistar la estrella 2020 con América.

"Yo soy cabalero, pero con el que mejor me la llevo en el plantel tenemos algo hablado, una promesa que hicimos (si son campeones)", aunque no quiso dar muchos detalles de la promesa, lo hizo después que el periodista mencionara lo hecho por Juan Cruz Real, caminando desde Cali hasta Buga para cumplirle al Señor de los Milagros tras el más reciente título escarlata.



"Yo tengo cábalas como, si llego al hotel la cama que esté más cerca a la ventana es mía y siempre juego con el mismo calzoncillo". Menosse le confesó a Miranda una jocosa historia hasta hoy desconocida. "Cuando llegué al Cali me había olvidado de mi calza en el primer partido y el utilero me dio cualquier calzoncillo, vaya a saber de quién era, estaba maluco".



El uruguayo de 33 años todavía no piensa en su retiro pero ya se prepara para lo que hará después de "colgar los guayos". Quiere ser entrenador y dice que está aprendiendo de Alfredo Arias. "Me estoy preparando para ser entrenador, en un año me recibo, estudio online los lunes y miércoles haciendo el curso de la AUF. Veo muchos partidos de la B, de la C, donde hayan partidos estoy viendo y voy conociendo jugadores. Me gustaría quedarme trabajando en el fútbol. No sé si me dará para hacer lo que el profe hace, me encanta su forma de trabajar, cada día que llego lo apunto".



Menosse también habló del conjunto azucarero que arrancó con pie derecho el campeonato y es líder: "Vamos partido a partido, la liga es muy pareja y estamos bien posicionados ahora mismo. Del año pasado el equipo competía y a todas las canchas se fue a proponer, uno queda con la espina del partido en Bogotá contra Equidad. No pudimos y quedamos eliminados, pero así es el fútbol. Si hay equipos grandes o pequeños, si hay altura o no, vamos a salir a proponer".



Finalmente, dijo que el chip del equipo no cambió este año y quieren lo mismo, ser campeones. "El fútbol es muy cambiante y venimos haciendo un buen trabajo desde el año pasado. Tenemos pactado seguir por el mismo camino, salir desde el fondo, con mucha tenencia. Hemos corregido el tema defensivo y estamos agarrando confianza, peleando a todos y jugando cada partido como una final. Esperamos que este año se nos dé la cuota de suerte para poder lograr el título".