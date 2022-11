Cuadrangular A: cuentas para llegar a la final de la Liga BetPlay II

Se jugó la fecha 4 de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor II-2022 y el grupo A está que arde. Millonarios no pudo sostener el liderato y volvió a manos de Santa Fe; sin embargo, Pereira ganó en casa y volvió a meterse en la pelea; mientras que Junior, con su tercer técnico este semestre, ya está eliminado.



Resultados:



Junior 2-3 Santa Fe

Pereira 2-1 Millonarios



¿Qué pasó en la fecha 4?



Los dos equipos ganadores remontaron sus partidos y les sirvió para apretar el grupo.



En Barranquilla, el Junior estreno a Arturo Reyes como técnico, en reemplazo de Julio Comesaña, que a su vez había ocupado el puesto de Juan Cruz Real. Santa Fe, con bajas en su equipo, volvió a ganar.



Por su parte, Pereira ratificó que es el mejor local del grupo A, pues ganó sus dos partidos disputados hasta ahora en el estadio Hernán Ramírez Villegas. Mientras que Millonarios volvió a ser presa de la irregularidad de los últimos tiempos.



Tabla de posiciones



1- Santa Fe | 8 puntos

2- Millonarios | 7 puntos

3- Pereira | 6 puntos

4- Junior | 1 punto



Así se jugará la fecha 5



Domingo 27 de noviembre

6:00 p.m.: Millonarios vs. Junior

8:00 p.m.: Pereira vs. Santa Fe



Las cuentas y posibilidades en el grupo A



- Santa Fe y Millonarios dependen de sí mismos: si uno de los dos equipos bogotanos gana sus dos partidos (hay clásico en la última fecha) será el finalista sin importar lo que haga Pereira.



- Pereira deberá ganar los 6 puntos que le quedan: y esperar que Millonarios no gane sus dos partidos (quedarían con 12 puntos y el embajador haría máximo 11 unidades -un triunfo y un empate-).



- ¿Puede haber finalista en la fecha 5? Sí: Santa Fe debe esperar que a primera hora Millonarios no gane y luego deberá ganar en Pereira. Si el cardenal llega a 11 puntos, y el embajador se queda en 7 unidades o suma uno para llegar a 8, será finalista el equipo albirrojo, pues en caso de empate en puntaje, tiene la ventaja de ser primero en el ‘todos contra todos’… ese es su ‘punto invisible’.