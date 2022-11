Lo bueno, malo y feo en fecha 4 de cuadrangulares: ¡Liga Betplay arde!

Cabe vez resta menos para conocer a los finalista de Liga Betplay II-2022. Esta semana inició la ronda de vuelta de los cuadrangulares semifinales, que dejó a dos equipos eliminados: Junior en el grupo A y América en el B. Millonarios y Águilas, que acariciaban la final, cedieron terreno importante.



FUTBOLRED le cuenta en resumen lo que dejó esta cuarta fecha, con resultados que dejaron los grupos aún más apretados. En cada grupo hay tres equipos dando pelea por la final. Uno que dependen de sí, y otros que esperan una ayudita extra. ¡El torneo está que arde!

Lo bueno

Santa Fe ganó y se puso líder: El equipo de Alfredo Arias disputó uno de sus mejores partidos del semestre y se llevó tres puntos claves en sus aspiraciones de llegar a la final. Empezó ganando, le remontaron y al final, con agónico gol de Matías Mier, consiguió llevarse el premio mayor. Derrotó 2-3 al Junior y lo despachó anticipadamente.



Independiente Medellín remontó con jerarquía: El rojo no se dejó ver tan poderoso de entrada, y de hecho, tuvo que remar contra la corriente después de empezar perdiendo en casa. Error de un defensor y penalti de Marco Pérez. Después de la suspensión por torrencial lluvia, los de David González mostraron una mejor cara. Andrés Cadavid y Luciano Pons le dieron la victoria al DIM, para mantenerse con chances de ir a la final.



Deportivo Pasto y Pereira dan la pelea: Un gol de Víctor Arboleda le bastó al equipo volcánico para superar en su patio al América de Cali y llegar con posibilidades a la próxima jornada. La victoria del DIM dejó abierto todo en el Grupo B, cuando Águilas podía haber sentenciado todo antes de tiempo. Otros que se jugaron una final adelantada fueron los matecañas. Superaron a Millonarios y dejaron un lindo panorama en el A.

Lo malo

Millonarios no pudo defender el liderato: El albiazul cayó frente al Pereira después de haber tomado la delantera con un gol tempranero de Jader Valencia. Perdió el librero por completo y tras un autogol de Israel Alba, la cancha se inclinó a favor del matecaña. Brayan León en una brillante definición, que selló un gran jugada colectiva, sentenció el 2-1. Llegan a 6 puntos y se ponen a 2 de Santa Fe. ¡Más vivos que nunca!



Junior y América quedaron eliminados: El rojiblanco se alcanzó a ilusionar con el doblete de Carlos Bacca, pero Matías Mier haciendo valer la 'Ley del Ex', no perdonó de penalti y los eliminó a falta de dos jornadas. América de Cali tampoco pudo mantenerse con vida. El 1-0 en Pasto los dejó sin vida. Ahora, a concentrarse en la reclasificación o en la plantilla de 2023.

Lo feo

Escándalo de directivo en Medellín-Águilas: El señalado es Fernando Salazar, máximo accionista de Águilas. El jugador Andrés Cadavid aseguró después del partido haber sido intimidado por el directivo, a quien también se le vio totalmente desencajado en el túnel que conduce a los camerinos.



Salazar lanzó insultos en la zona mixta y la Policía tuvo que intervenir para calmar los ánimos. Además, lo señalaron de tratar de sobornar a los recogepelotas cuando el partido se detuvo por la lluvia. Denuncias, insultos, amenazas. Terrible escándalo.